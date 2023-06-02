俄羅斯發動一月內第6波夜襲 烏克蘭稱全部成功攔截

烏克蘭/俄羅斯/夜襲基輔

烏克蘭今天報告已經攔截了所有俄羅斯昨夜今晨攻擊烏克蘭的導彈和無人機，這些導彈和無人機仍然是在夜間出動，襲擊目標包括基輔。

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據烏克蘭空軍在電報群Telegram社交網絡上說："俄羅斯昨夜今晨發射的15枚巡航導彈和21架俄羅斯攻擊型無人機全數都被烏克蘭防空部隊摧毀。

據烏克蘭軍事管理部門負責人謝爾蓋-波普科說，俄羅斯出動了X-101/555導彈和Shahed攜帶炸彈式無人機。

烏克蘭軍方指控說，"俄羅斯對基輔的空襲恐怖仍在繼續。在過去的六天里，俄羅斯軍隊已經對基輔進行了六次空襲"。烏克蘭官方譴責，烏克蘭首都在最近幾個月的沉寂之後再次成為俄羅斯軍隊的目標。

據烏克蘭總檢察院稱，烏克蘭司法已展開調查，在這次大規模襲擊中，一名11歲的兒童受傷，還有一名68歲的男子住院。據這一消息來源稱，當地一些房屋和汽車也被炸毀。

基輔地區警察局長安德里-內比托夫（Andriï Nebytov）說，由於俄羅斯的這次最新襲擊，五座公寓樓被損壞。他說，"空襲在夜間持續了兩個多小時"。

法新社說，自5月初以來，俄羅斯加強了對基輔的無人機和導彈襲擊，而且往往是在夜間，這種策略被烏克蘭譴責為旨在恐嚇平民，而此時烏克蘭軍隊說它正在完成反攻的準備工作，立志收回被俄羅斯佔領的領土。

俄羅斯一如既往聲稱，俄羅斯軍隊的襲擊一如既往成功地瞄準了軍事目標。