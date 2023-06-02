歐盟將與中亞五國舉行第二次峰會

歐盟與中亞峰會

歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾周五抵達吉爾吉斯斯坦，參加歐盟（EU）與中亞地區的第二次峰會，在俄羅斯衰弱的背景下，中亞地區正受到大國的熱烈追捧，歐盟已經是該地區最大的捐助方。

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據歐盟介紹，米歇爾將與峰會東道主吉爾吉斯共和國總統薩德爾·賈帕羅夫共同主持第二屆“歐盟-中亞”峰會。哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦的總統和土庫曼斯坦的代表團預計將出席此次峰會，峰會將在伊塞克湖畔的喬爾彭-阿塔鎮舉行。峰會共商中亞與歐盟區域合作前景以及地區和國際發展。此訪期間，米歇爾還將與中亞國家領導人舉行雙邊會見。他將於 6 月 3 日在吉爾吉斯斯坦進行單獨的雙邊訪問計畫，其中包括會見總統薩德爾·賈帕羅夫。雙方將討論雙邊關係的現狀和前景。

值得注意的是，就在兩周前，這五個前蘇聯中亞共和國的總統與習近平的中國舉行了史無前例的峰會，中國正在加強對這個傳統上受俄羅斯影響的地區的控制。

法新社指出，俄羅斯對烏克蘭的入侵為中亞和歐盟之間的關係提供了新的動力，同時使中亞領導人能夠使他們的夥伴關係多樣化，與土耳其和伊朗做同樣的事情。

實際上，歐盟已經是該地區最大的捐助方，在2014年至2020年期間有11億歐元的援助，同時也是中亞的主要投資夥伴，佔總存量的42%，遠遠超過美國（14.2%）、俄羅斯（6%）和中國（3.7%）。

然而，最近幾周，歐盟提出了對被指控幫助俄羅斯規避制裁的第三國進行二次制裁的威脅，其中包括中亞各共和國。

但布魯塞爾正試圖減輕對俄羅斯採取的措施的影響，這些措施可能會對中亞各共和國產生連鎖反應，以避免使它們進一步投入莫斯科的懷抱。

究其原因，儘管該地區的國家宣稱希望奉行多方面的外交政策，但這些國家仍然通過軍事和經濟聯盟以及強大的文化聯繫與俄羅斯這個歷史悠久的地區大國緊密相連。但這一作用目前正受到中國的挑戰，中國正在提供大量貸款，為其巨大的 "新絲綢之路 "基礎設施項目提供資金。

另外，在人權議題上，中亞地區的政權仍然被認為在不同程度上是獨裁的，非政府組織經常批評人權狀況。 而且，安全局勢仍然不穩定，去年吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦之間發生了致命的戰鬥，哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦也發生了流血起義。

此外，塔利班在鄰國阿富汗的接管仍然是中亞國家關注的問題，這些國家仍然不願意與沒有任何國家承認的塔利班政府接觸。

除了查爾斯-米歇爾和習近平，俄羅斯總統弗拉基米爾-普京，土耳其總統雷傑普-塔伊普-埃爾多安以及美國國務卿布林肯近幾個月也訪問了中亞。