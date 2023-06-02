英國兩報誹謗罪訴訟哈利要出庭作證 歷史經驗稱或兩敗俱傷

中國/媒體/哈利王子

英國哈里王子將成為 130 年來第一位在法庭上作證的高級英國皇室成員，下周他將在對他也參加指控的報業集團非法行為訴訟中作證。他出庭很可能會引起全世界的關注。英國王室一般避免捲入訴訟，因為王室擔心不能控制訴訟走向，受兩敗俱傷威脅。

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哈利成為130年來第一位出庭作證的英國王室成員。因為查爾斯國王的小兒子哈里將出現在倫敦高等法院的證人席上，作為他和其他 100 多位名人起訴《每日鏡報》等刊物訴訟案一部分程序。

這將是自愛德華七世在 1870 年和 20 年後在紙牌遊戲誹謗審判中作為證人出庭作證以來，高級皇室成員首次提供證據，這兩次都是在愛德華成為國王之前。

哈利是王位的第五順位繼承人，在過去六個月里，他多次因為與英國媒體的法律糾紛以及他的回憶錄和 Netflix 紀錄片系列的發布而成為頭條新聞。哈利在其中指責其他高級皇室成員與小報勾結。

據哈利也在起訴的太陽報小報的前編輯，該出版物高級傳播顧問大衛耶蘭德表示，王室長期以來一直試圖避免法庭案件，因為他們無法控制局勢。據他說，“這些案件通常是相互肯定會毀滅的案件。我認為沒有人會全身而退看。”

超過 100 人起訴 MGN。哈利和其他三人被選為案例聽證人。

訴訟上個月開始，被告方 MGN 記者或他們委託的私家偵探被指控以“工業規模”進行電話竊聽，並實施其他非法行為以獲取有關哈利王子和其他索賠人的信息。索賠人的律師大衛·舍伯恩 (David Sherborne) 表示，這是在高級編輯和高管知情和批準的情況下完成的。但MGN 對這些指控提出異議。

一名記者和哈里傳記作者告訴法庭，前編輯皮爾斯摩根是了解黑客行為的人之一，他現在是英國最知名的廣播公司之一，也是王子和他的妻子梅根的直言不諱的批評者。摩根否認參與任何非法行為，並指責哈里侵犯了他家人的隱私，在對梅根發表直言不諱的言論後，他辭去了電視早餐節目主持人的工作。

本周的出庭將是哈利今年第二次出庭倫敦高等法院，此前他與歌手埃爾頓約翰和其他人一起參加了 3 月份針對《每日郵報》和《星期日郵報》小報出版商的訴訟聽證會。