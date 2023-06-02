英國國防部長稱烏克蘭今年能奪回克里米亞

烏克蘭/英國/北約

英國國防部長華萊士今天接受華盛頓郵報專訪。該報稱，與其他一些北約官員的私下沉思相反，華萊士表示，烏克蘭確實有可能成功奪回克里米亞半島。普京在 2014 年非法吞併克里米亞半島，今年俄羅斯軍隊所需的設備均用完了。華萊士稱，烏克蘭可能不會今夏就加入北約，但各國與烏克蘭簽訂雙邊或多邊防禦合作，也能提高保護烏克蘭安全的高度。

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據華盛頓郵報稱，英國國防部長本華萊士在接受採訪時表示，如果要遏制俄羅斯，北約必須敦促所有成員增加國防開支。

華萊士說，烏克蘭戰爭的一個積極成果是，自俄羅斯開始全面入侵以來，超過一半的北約國家增加了國防開支，朝着 2% 的基準邁進，因為他們接受了北約所說的“防衛文化變革”的需要。 ”最具戲劇性的是歐洲最大的經濟體德國，德國在軍費開支方面長期落後，德國現在決定全面改革國防開支和軍事政策。英國國防部長說，“北約需要確保各成員匹配，有些成員比其他成員更積極。”

華萊士自 2019 年以來一直擔任英國國防部長，他被視為潛在的首相候選人，但在最近的競選中多次將自己從考慮中剔除，稱他更願意繼續負責軍事職務。他要求增加支出的呼籲呼應了歷屆美國兩黨政府的呼籲，包括最引人注目的特朗普總統。特朗普對歐盟的支出記錄提出嚴厲批評，並質疑北約的核心原則，以及斯托爾滕貝格本人。

據華盛頓郵報稱，英國國防部長對烏克蘭目前的戰場努力表達了比美國情報官員所描述的更為樂觀的看法，美國情報官員在今年早些時候泄露的情報文件中表示，人員和設備方面的挑戰可能會導致基輔一旦開始對烏克蘭展開備受期待的反擊進攻，可能只會取得適度的進展。奪回俄羅斯控制的領土。儘管美國官員表示自那時以來情況有所改善，但他們也表示，即使是小範圍的收復也可能影響俄羅斯的戰爭計畫。

與其他一些北約官員的私下沉思相反，華萊士表示，烏克蘭確實有可能成功奪回克里米亞半島，普京在 2014 年非法吞併克里米亞半島，今年俄羅斯軍隊所需的設備用完了。英國國防部長稱，“我們在戰場上看到的是，如果你在錯誤的地方開戰，俄羅斯軍隊實際上會崩潰。”他說。“你可以派成千上萬的年輕人去送死，俄軍就是這麼做的，但你不能魔法化俄軍需要的坦克和武器系統。”

當被問及烏克蘭加入北約的前景時，華萊士提到了基輔加入的道路上一直存在的分歧。他說，北約，和歐盟一樣，不應該重蹈過去的覆轍，向烏克蘭等有抱負的國家過度承諾。華萊士說，“我們必須實事求是地說，‘這不會發生在維爾紐斯，這不會很快發生。'”他指的是定於今年夏天在立陶宛首都舉行的北約領導人峰會。“

華萊士說，許多國家準備與烏克蘭締結雙邊或多邊“共同防禦協定”，並承諾制定長期計畫來建設烏克蘭的軍事能力，“以確保這是俄羅斯或其他任何人入侵烏克蘭的一個非常昂貴的機會將來。”這可能會成功威懾俄羅斯，因為在華萊士看來，“俄羅斯的陸軍將在未來 10 年內大幅減少。”

隨着戰爭衝突的繼續，華萊士表示，西方國家仍然支持向烏克蘭提供武器和資金，而不是向基輔領導人施壓，要求烏克蘭與俄羅斯談判或做出讓步。

華萊士說，“但我們已經看到了現實，那就是我們都快用完了可以捐贈的國防設備，這意味着英國和其他國家被迫購買的武器多於從國家儲備中捐贈的武器。”

華萊士說，俄羅斯損失的規模表明，普京仍然相信，如果他向戰爭投入更多軍隊，他就能獲勝。他暗示普京可能無法獲得有關軍事努力的準確信息，並且可能直到崩潰或內部挑戰時刻才意識到他的國家面臨軍事挑戰的程度。

華萊士結果，“如果發生這種情況，北約和西方必須為發生的一切做好準備。”