克里姆林宮禁止西方記者採訪聖彼得堡論壇

禁發記者採訪證

俄羅斯 – 路透社3日報道，俄羅斯克里姆林宮當天表示，來自“不友好國家”的記者將不被允許參加今年的聖彼得堡國際經濟論壇。峰會被是俄國總統普京向國際投資者展示俄羅斯經濟的好機會，但烏克蘭戰爭給這次峰會蒙上了陰影。此前，西方記者從未如此全面地被禁止進入該論壇。

廣告 繼續瀏覽後續

聖彼得堡是由沙皇彼得二世建立的，最初的功能是“面向歐洲的一個窗口”，城市優雅的布局及風格使人聯想到西方國家那些迷人的首都。聖彼得堡國際經濟論壇 一年一度在聖彼得堡市舉行的經濟領域國際事件，從1997起開始舉行，從2005起年論壇俄羅斯聯邦總統每年參與此論壇。

每年參加者的數量超過四千來從各種各樣的國家的人。基本的參加者是俄羅斯與國際最大公司的執行總裁、國家、政治領導、政府代表、政府主席、部長、州長。外國記者被拒之門外，這還是第一次。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)6月3日表示，此次做出這個決定的原因是，我們不能發表由那些對聖彼得堡國際經濟論壇有敵意國家的記者寫的報道。他還表示，對論壇的興趣總是很大的，所有其他記者都會在現場工作。

法新社記者表示，克林姆林宮發言人使用“不友好國家”一詞，指定的是自烏克蘭戰爭爆發以來對俄羅斯實施制裁的國家。

論壇組織方告訴路透社莫斯科分社，其記者參加論壇報道的資格已被取消，而此前他們已經獲得了俄方發出的採訪證。路透社敦促俄方做出書面解釋，但至今沒有任何答覆。

聖彼得堡國際經濟論壇將於6月14日至17日舉行。今年論壇的主題是“主權發展是公平世界的基礎，為了子孫後代攜手並進”。今年主體商務活動包括，全球變革時代的世界經濟、俄羅斯經濟：從適應到增長、建立技術主權、人口增長和民生——主要優先任務、勞動力市場：應對新挑戰。計畫開展6場商務對話形式的雙邊商務活動，參與者包括阿拉伯國家、拉美、東盟、印度、中國的外國夥伴。

論壇首日—6月14日，俄羅斯和外國企業將參與國際中小企業日的活動，這一種全新的對話形式。