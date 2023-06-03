印尼提烏戰停戰計畫即刻遭譴責

印尼/烏克蘭/香格里拉

印度尼西亞國防部長蘇比安托今天在新加坡舉行的香格里拉國防和安全會議上提出了一項結束俄羅斯和烏克蘭之間戰爭的計畫，提及凍結戰場敵對，戰區與被俄羅斯佔領區由聯合國監督公投等，此舉立即受到多數與會者的譴責。

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據印度尼西亞國防部長普拉博沃-蘇比安托周六在新加坡香格里拉論壇會議上說："我呼籲俄羅斯和烏克蘭承諾立即停止所有敵對行動"，他並抱怨指出亞洲國家的經濟和糧食供應正受到烏戰衝突的嚴重影響。這位印尼部長建議 在現有陣地上實現停火，建立由觀察員和聯合國維和部隊保障的非軍事區。

印尼國防部長在亞太防務與安全問題香格里拉對話會議上發言時還建議由聯合國組織 "在有爭議地區進行全民投票"。據他還說：“印度尼西亞準備為潛在的聯合國維和行動派遣部隊，從而做出貢獻。”

4月，中國提出了自己的和平計畫，以結束烏克蘭的戰爭。傾向於不結盟外交的印度尼西亞已經試圖在兩個交戰方之間進行和平調解。印度尼西亞總統佐科-維多多(Joko Widodo)去年曾前往基輔和莫斯科，與烏克蘭和俄羅斯領導人會面，當時印尼擔任20國集團主席。

據法新社今天報道稱，然而，印尼國防部長今天的提議在會議上受到了批評，一位與會者指責印尼國防部長將侵略者和被侵略者等同起來。

據歐洲外交負責人博雷利認為，烏克蘭的和平必須在可接受的條件下實現，而不能冒着凍結衝突的風險。博雷利在印度尼西亞國防部長發言後說，"我們必須為烏克蘭帶來和平，但這必須是公正的和平，而不是投降的和平"。

據印尼國防部長蘇比安托委屈地解釋說，當然可以問問印度尼西亞人，他們被入侵了多少次。印尼國防部長稱，“不僅僅在歐洲才有侵犯主權的行為。我只提出了一個解決衝突的計畫而已（......）我沒有說烏戰誰對誰錯。”

據法新社稱，印度尼西亞曾投票贊成聯合國譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議，但印尼沒有加入對俄羅斯實施經濟制裁。