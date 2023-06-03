德國前軍機飛行員在中國訓練戰機：德國防長立馬在香格里拉質問中國防長李尚福

德國/中國/飛行員訓練/香格里拉

德國《明鏡》周刊昨天揭露仍然有德國退役尖端空軍士兵在中國訓練戰鬥機飛行員，該爆料在德國正在掀起波瀾。德國防長參加在新加坡舉行的香格里拉安全與防衛對話論壇，立即在與中國國防部長李尚福會面時，德國國防部長皮斯托瑞斯相當不客氣地要求中國結束聘用德國退役飛行員訓練中國戰機飛行員。中國防長李尚福低調，但指德國防長誇大事情了。

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據《明鏡》周刊報道稱，德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天在新加坡敦促中國立即停止由前德國聯邦國防軍士兵培訓中國戰鬥機飛行員。在新加坡香格里拉對話會上與中國國防部長李尚福的談話中，德國防長明確表示，柏林認為前空軍飛行員將他們的知識傳授給中國飛行員是不可接受的。

皮斯托瑞斯周六在新加坡說：“我已經明確表示，我希望這種做法能立即結束，不管我們的飛行員是誰。”

就在中國的德國戰鬥機飛行員議題，該報道稱：“是時候結束這種德國人的天真了”。

據該報道，德國防長皮斯托瑞斯周六在新加坡香格里拉安全會議間隙會見了中國防長李尚福。兩位部長坐在一起，不是原計畫的 30 分鐘會談，而是坐在一起對話長達一個多小時。皮斯托瑞斯將這次會議描述為一次“非常開放”的對話，柏林把與北京之間的意見分歧非常明確地表達了出來。

據該報，然而，中國國防部長對有關德國教練員的議題“反應非常謹慎”。中國空軍聘請前德國聯邦國防軍飛行員擔任教員這一點事實沒有爭議，但李尚福稱德國方面將德國教員的重要性“誇大化”了。

經過深入調查，《明鏡》周刊和德國電視二台周五報道說，一些前德國空軍士兵正在中國訓練戰鬥機飛行員。根據他們自己的調查，安全部門和特工部門認為德國飛行員很可能泄露了軍事知識，傳遞了德國聯邦國防軍和北約的秘密部署策略，甚至演練了有助於中國發動包括針對台灣的攻擊場景。

據該報說，退休後，這些德國飛行員​​顯然毫無戒心被南非和新西蘭的公司招募，然後被派往中國。對於他們在中國的工作，據說他們在某些情況下可以收取六位數的薪金。

昨天，這項調查報道已經在柏林引起了強烈反響。據德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann)對《明鏡》周刊說，“是時候結束德國人的這種天真了。” 施卓克－齊默曼說：“前空軍士兵退役後在中國訓練戰鬥機飛行員這一事實是荒謬的，我們不能接受。”

這位國防專家呼籲德國聯邦國防軍對退伍軍人的規定迅速收緊。必須確保退伍軍人只能在北約國家和戰略夥伴擔任軍事教官。