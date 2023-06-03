方濟各將訪蒙古 稱遙望北京

梵蒂岡/方濟各/蒙古

教皇弗朗西斯將於 8 月 31 日至 9 月4日作訪問蒙古之行，這是他去過的最偏遠的國度之一，那裡只有大約 1,300 名天主教徒，但由於靠近中國，路透社說蒙古對羅馬天主教具有重要的戰略意義。

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梵蒂岡3日在一份簡短公告中宣布了此次訪問，稱這是應蒙古總統和天主教領袖的邀請而出訪的。梵蒂岡發言人馬泰奧布魯尼說，細節將在未來幾周內公布。

去年 8 月，方濟各任命意大利人喬治·馬倫戈 (Giorgio Marengo) 大主教為第一位駐紮在蒙古的紅衣主教，他是蒙古天主教會的管理者。馬倫戈上個月回羅馬會見了教皇，討論了方濟各訪問蒙古的旅行。

弗朗西斯在 2 月份從非洲旅行返回的教皇飛機上與記者交談時首先談到了前往蒙古的可能性。據梵蒂岡傳教活動通訊社本社報道，在蒙古約330萬人口中，約有1300名受洗天主教徒。

一項統計稱，大約 60% 的蒙古人口認同宗教信仰，而其餘人口則沒有宗教信仰。在表達宗教身份的人中，87.1%的人認為佛教徒，5.4%的人信奉伊斯蘭教，4.2%的人信奉薩滿教，2.2%的人信奉基督教，1.1%的人信奉其他宗教。

儘管蒙古的天主教徒人數不多，但該國對梵蒂岡來說意義重大。蒙古與中國有着漫長的邊界和密切的聯繫，梵蒂岡正在努力改善中國天主教徒的處境。

蒙古，曾經被稱為外蒙古，在 1921 年之前一直是中國的一部分，當時它在前蘇聯幫助下獲得獨立。內蒙古仍然是中國的一部分。

訪問天主教徒佔少數的地方也是弗朗西斯政策的一部分，目的是引起人們對他所關注的社會和世界邊緣地區的人們和問題的關注。在擔任這個擁有 13 億成員的教會領袖的十年裡，方濟各仍然沒有訪問過西歐的大部分國家首都。

弗朗西斯將於 8 月 2 日至 6 日訪問葡萄牙，參加在里斯本舉行的世界青年日活動，並參觀法蒂瑪神殿。

方濟各說他明年可能會去印度。