澤連斯基承認烏戰結束前無可能加入北約

烏克蘭/澤連斯基/北約

烏克蘭總統澤連斯基承認，在目前與俄羅斯的戰爭結束之前，烏克蘭所堅持的加入北約是 "不可能的"。但烏克蘭申請加入北約的成員資格問題還是會在7月於立陶宛舉行的北約峰會上再次被辯論。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2日在與愛沙尼亞總統阿拉爾-卡里斯的聯合新聞發布會上說：“加入北約是對烏克蘭安全的最好保障，但我們明白，我們不會把任何一個北約國家拖入戰爭。”

澤連斯基說：“因此，我們明白，只要這場戰爭持續下去，我們就不會成為北約的成員，不是因為我們不想，而是因為這是不可能的。”

據法新社稱，這是烏克蘭總統澤連斯基罕見的承認烏克蘭現時不可能加入北約。自俄羅斯入侵烏克蘭開始以來，澤連斯基一直在施壓，要求讓烏克蘭儘快加入北大西洋聯盟和歐盟。周四，澤連斯基還在敦促在摩爾多瓦舉行峰會的歐洲領導人應該進一步加強對烏克蘭的支持，消除對基輔加入北約的 "疑慮"。

儘管北約原則上贊成烏克蘭的申請加入北約，但由於擔心與俄羅斯的緊張關係升級，北約對烏克蘭加入北約的時間表非常含糊。北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)在4月曾表示，烏克蘭的首要任務應該是贏得這場抵抗侵略的戰爭。

烏克蘭的加入北約成員資格問題將在7月立陶宛舉行的聯盟峰會上再次進行辯論。至此，西方國家已經向烏克蘭提供了數百億歐元的軍事和財政援助，這對烏克蘭抵抗侵略戰爭的努力至關重要。