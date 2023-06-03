澤連斯基稱烏軍準備大反攻

烏克蘭/俄羅斯/戰略反攻

烏克蘭總統澤連斯基在周六發表的採訪中表示，烏克蘭準備發動期待已久的反攻，以奪回俄羅斯佔領的領土。

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烏克蘭總統澤連斯基說烏克蘭準備發動反攻。“澤連斯基告訴《華爾街日報》說，“我們堅信我們會成功。”

《華爾街日報》報道說，澤連斯基是在烏克蘭南部港口城市接受採訪時說，烏克蘭軍隊正在為可能是戰爭最重要的階段之一的反擊做好準備，因為它的目標是奪回被俄羅斯佔領的領土。

45 歲的澤連斯基在一場長達一個小時的廣泛討論中表示，他擔心明年的美國大選可能會讓支持力度較小的政府上台，他並呼籲北大西洋公約組織為基輔提供明確的成員國資格途徑。

澤連斯基還敦促中國嘗試限制俄羅斯，並表示烏克蘭迫切需要更多美國製造的愛國者導彈防禦系統，以保護公民免受空中轟炸並也保護前線部隊。

澤連斯基承認俄羅斯在前線的空中佔優勢，並表示缺乏反制俄羅斯空中力量意味着“大量烏克蘭士兵將在反攻中喪生”。 他說，烏克蘭本希望在即將到來的戰役中擁有更多西方提供的武器。儘管如此，烏克蘭仍準備採取行動。“我們想要某些東西，但我們不能等幾個月。”他說，“我不知道這需要多長時間。說實話，它可以有多種方式，完全不同。但我們要做，我們已經準備好了。”

基輔希望反攻收復領土將改變自 15 個月前俄羅斯入侵了較小的鄰國烏克蘭以來肆虐的戰爭局勢。

澤連斯基上個月表示，烏克蘭需要等待更多的西方裝甲車抵達，然後才能發動反攻。他一直在通過外交努力維持西方的支持，尋求更多的軍事援助和武器，這是烏克蘭計畫取得成功的關鍵。

俄羅斯控制着烏克蘭東部、南部和東南部的大片領土。烏克蘭部分地區長時間的乾旱天氣引發了反攻可能迫在眉睫的預期。在過去的幾周里，烏克蘭增加了對俄羅斯彈藥庫和後勤路線的打擊。

華爾街日報稱，星期六，烏克蘭軍方在一份每日報告中說，東部頓涅茨克地區的馬林卡成為戰鬥的焦點。報告稱，烏克蘭軍隊擊退了所有 14 輪俄羅斯軍隊在那裡的進攻。