艾爾多安宣誓就職 北約秘書長到場祝賀敦促放行瑞典入盟

土耳其/艾爾多安/北約

土耳其總統埃爾多安 (Tayyip Erdogan) 在今天舉行的儀式上宣示就職。艾爾多安在上周末贏得連任隨後將任命新政府內閣成員。

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土耳其任期最長的領導人埃爾多安在 5 月 28 日的決選中獲得了 52.2% 的選票支持。他的選舉勝利推翻了大多數民意調查的預測。儘管生活昂貴，經濟危機，曾被認為會成為他敗選的因素，但他還是取得了選舉勝利。

據路透社今天報道稱，新五年任期被認為將允許埃爾多安奉行日益獨裁的政策，這些政策使這個北約成員國積極社會兩極分化，並加強了土耳其作為地區軍事強國的地位。

土耳其新議會已於周五召開。埃爾多安今天下午 3 點左右在安卡拉的議會宣誓就職，正式開始他的新任期。

隨後將在總統府舉行儀式，來自 78 個國家和國際組織的高級官員將出席，其中包括北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格、委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅、匈牙利總理維克多·奧爾班和亞美尼亞總理尼科爾·帕希尼揚。

晚上，埃爾多安將任命部長。據路透社本周早些時候報道，他幾乎肯定會將前經濟主管穆罕默德·西姆塞克納入他的新內閣，這將預示着可能回歸更多的經濟正統觀念。西姆塞克在 2009 年至 2018 年擔任財政部長和副總理期間受到投資者的高度評價。

現年 69 歲的埃爾多安在 2002 年底土耳其遭遇自 1970 年代以來最嚴重的經濟危機後贏得選舉後，於 2003 年成為總理。2014 年，他成為該國首位民選總統，並在 2017 年公投中獲得新的總統行政權力後，於 2018 年再次當選。

據法新社消息說，北約秘書長將赴艾爾多安就職典禮，並促土耳其允許瑞典加入北約。土耳其上周舉行總統大選，艾爾多安連選連任，贏得下一個5年任期，但他面臨的壓力與日俱增，多國希望他放棄反對瑞典加入北約的立場。