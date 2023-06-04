俄羅斯：烏克蘭持續炮擊別爾哥羅德 數千人撤離

戰火延至俄境內

歐洲 – 俄羅斯別爾哥羅德州州長格拉德科夫4日說，烏克蘭軍隊持續徹夜炮擊別爾哥羅德州。他指出，先前一晚的炮擊已經造成2人喪生，另有數百名兒童被迫疏散遠離邊境地區。州長表示，他已準備好會見親烏克蘭俄羅斯戰士，並考慮交換戰俘。

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路透社報導， 格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）在社群媒體Telegram上說：“整晚，別爾哥羅德州（Belgorod）相當不平靜。”他指出，舍別基諾（Shebekino）和沃洛科諾夫斯基（Volokonovsky）兩個區在夜間遭受炮擊的“大規模”破壞。

格拉德科夫說，超過4000人被重新安置到貝爾哥羅德州內的臨時住所。別爾哥羅德州的南部和西部和烏克蘭接壤。

莫斯科於2022年2月在烏克蘭發動戰爭的實際情況已經越來越多地被帶到俄羅斯，烏克蘭不僅加劇對邊境地區的炮擊，而且還深入俄羅斯境內發動空襲，包括本周稍早空襲莫斯科。

俄羅斯軍方5月下旬說，已經擊退烏克蘭“破壞組織”最嚴重的越境襲擊之一。

烏克蘭否認上周攻擊莫斯科，也否認其軍隊參與入侵別爾哥羅德州。烏克蘭說，這些行動是由俄羅斯志願軍戰士所發動。

格拉德科夫3日護送約600名來自州內舍別基諾和格萊伏隆（Graivoron）兩區的兒童前往雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）和卡路加（Kaluga）。