塞爾維亞民眾抗議武契奇示威擴大

塞爾維亞/槍擊案/民眾抗議/武契奇

塞爾維亞民眾反對暴力和武契奇政權的運動正在擴大勢頭。這是塞爾維亞第五次反對暴力和武契奇總統政權的示威，一個月前，兩起槍擊案造成18人死亡，受害者一半是兒童，並有20人受傷。對示威者來說，親政權的媒體所助長的暴力氣氛是導致社會緊張的原因之一。

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據本台報道稱，抗議運動的勢頭越來越猛，並開始對塞爾維亞的政治產生影響。本台在貝爾格萊德的記者Laurent Rouy報道稱，“鬣狗 ”和 "清道夫 "是親政權的媒體對反對暴力的示威者的辱稱，卻激發民眾更大的憤怒。抗議者指責這種類型的媒體助長了社會暴力。

在塞爾維亞，理論上任何人都很難公開反對總統武契奇。然而，鑒於此次抗議運動的規模，是自23年前米洛舍維奇倒台以來還沒有這麼多的人上街，塞爾維亞正在感受到抗議運動造成初步影響，36歲的米羅斯拉夫解釋說：“我們開始看到我們的示威活動的第一個結果。政府和武契奇開始對我們的要求逐一讓步，但我們必須為確保我們的所有要求得到滿足而堅持鬥爭。”

塞爾維亞議會舉行了關於暴力議題的辯論，決議暫停播放暴力的真人秀節目，國家電視台也開始在新聞中正面報道示威活動。

但官方新聞主管部門沒有任何變化，並沒有對小報暴力傾向投注監管，也沒有政府內政安全部門的引咎辭職。因此，示威者的一個主要要求暫時還是一紙空文。