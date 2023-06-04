或再組訪問烏歐 李輝強調反對向烏戰軍援武器

中國/烏克蘭/李輝

烏克蘭反攻話題甚囂塵上。中國烏克蘭問題特使在結束歐洲之行返回北京時表示，從目前的情況來看，一些困難阻礙了俄羅斯和烏克蘭啟動和平談判。中國將繼續執行調解任務，並向烏克蘭派出其他特派團。李輝強調西方國家軍援烏克蘭，增加烏戰死傷流血，他並呼籲停止軍援戰場。

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據本台稍早報道稱，烏克蘭：對中國特使來說，我們必須停止向戰場輸送武器。

但烏克蘭總統澤連斯基敦促歐美增加對烏克蘭軍事援助，以抵禦俄羅斯在侵略戰爭中強大的空中優勢。

據本台在北京記者Stéphane Lagarde報道，李輝在回顧他的歐洲多國斡旋時談及，他沒有帶來和平，但相信各方都支持政治解決衝突："我們相信，通過與各方的交流，與烏克蘭方面的交流，我們感到，深深感到烏克蘭的危機最終只能通過對話和談判解決。在這次訪問中，我也感受到，儘管有困難，但各方都支持政治解決烏克蘭的危機。

李輝是在有大白鳥、岩石上的松樹和金色的太陽裝飾的紅漆牆前，發表講話。這個為中國外交會議保留的休息室的已經有一段時間沒有看到這麼多記者。從歐洲回來的中國特使面對如牆的攝像機群，解釋中國繼續稱為烏克蘭危機的影響，這位高級外交官繼續談及中斷的連接和前往基輔的 "不舒服 "的火車，他說，這讓人想起中國的綠皮火車（在TGV之前出現的火車）。同樣，為了去莫斯科，他沒有從布魯塞爾直飛的航班，所以他的代表團不得不經由土耳其伊斯坦布爾。李輝還說，更不用說通貨膨脹了，戰爭這也影響到衝突周邊國家。

中國稱自己是中立國，但在政治上支持莫斯科。這位中國高級外交官補充說，為了拯救生命和找到危機的政治解決方案，各方必須停止向戰場輸送武器。 他說："如果我們真的想停止戰爭，拯救生命，實現和平，我們就不應該向戰場輸送武器"。

據李輝說，中國也歡迎巴西、南非和非洲國家支持對話的倡議，中國特使保證，中國將繼續向烏克蘭和俄羅斯派遣代表團，以尋求衝突的談判解決方案："這是我們的第一個任務，也不會是最後一個"。