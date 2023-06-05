俄軍稱擊敗烏軍進攻 烏克蘭指控是撒謊

俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯周一表示，俄羅斯軍隊在烏克蘭頓涅茨克地區前線的五個地點挫敗了烏克蘭的一次重大攻勢，並殺死了數百名士兵。烏克蘭則指責俄羅斯散布謊言。

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針對俄羅斯稱挫敗了烏克蘭的重大攻勢，基輔稱莫斯科散布謊言。

目前尚不清楚俄羅斯所說的這次襲擊是否代表烏克蘭反攻的開始。烏克蘭數月來一直誓言要把 2022 年 2 月入侵烏克蘭的俄羅斯軍隊趕出烏克蘭。

俄羅斯國防部在莫斯科時間凌晨 1 點 30 分在電報群 Telegram 上發布一份報告說：“6 月 4 日上午，烏軍在南頓涅茨克方向的五個前線發動了大規模攻勢。敵人的目標是突破在他們看來是俄軍最脆弱的防禦工事，但烏軍沒有得逞。”

路透社說無法立即核實俄羅斯的聲明，烏克蘭國防部和軍方也沒有立即回復書面置評請求。

烏克蘭地面部隊司令 Oleksandr Syrskyi 周一表示，烏克蘭軍隊繼續在頓涅茨克北部長期爭奪的城市巴赫穆特附近推進。但他對反攻沒有發表評論。

烏克蘭總參謀部的每日報告僅稱，烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克地區發生了29起戰鬥衝突。烏克蘭戰略通信中心沒有直接回應俄羅斯的戰報，但說俄羅斯將尋求散布謊言。烏軍沒有提供俄羅斯撒謊的證據。

烏克蘭軍方警告說，“為了打擊烏克蘭人的士氣並誤導輿情（包括他們自己的民眾），俄羅斯的宣傳散布有關反攻、反攻方向和烏克蘭軍隊損失的虛假信息。”