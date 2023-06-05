俄軍稱狙擊烏軍機械化部隊反攻大獲勝利 真假未辯

俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯今天聲稱擊退了烏克蘭在東部頓巴斯地區的大規模攻勢，但沒有立即得到基輔的確認。烏克蘭幾個月來一直宣布準備採取重大行動收復被俄羅斯軍隊佔領領土。

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據俄羅斯國防部在一份戰報中說："6月4日上午，烏軍在頓涅茨克地區南部方向的五個戰區發動了大規模攻勢。但烏軍沒有達到目標，烏克蘭軍隊沒有成功"。俄羅斯國防部並發布一段視頻，顯示從空中拍攝的烏克蘭軍隊的裝甲車被俄羅斯軍隊摧毀。但俄羅斯國防部沒有具體說明兩軍戰鬥的確切地點。

根據俄羅斯國防部的說法，烏克蘭軍隊以六個機械化營和兩個坦克營發動了這次攻勢。

烏克蘭南部紮波羅熱地區的俄羅斯佔領區官員弗拉基米爾-羅戈夫說，烏克蘭軍隊於周一上午襲擊了那裡的俄羅斯陣地，進攻規模比昨天的更大。並說局勢令人震驚。

烏克蘭當局至此沒有立即回應此戰報。

法新社說，幾個月來，烏克蘭一直聲稱它正在準備對俄羅斯軍隊進行大規模反攻。在周日公布的一段視頻中，烏克蘭軍隊似乎呼籲士兵以及媒體保持沉默，防止泄密，並表示不會宣布這一攻勢的開始信息。

除了俄羅斯宣布的烏克蘭在頓巴斯的進攻外，據俄羅斯邊境地區長官稱，周日在與烏克蘭接壤的俄羅斯別爾哥羅德地區，俄羅斯軍隊和親烏克蘭的俄羅斯戰士之間發生了戰鬥。別爾哥羅德州州長維亞切斯拉夫-格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）在Telegram上說："一個破壞小組已經到達，在新塔沃爾揚卡（Novaya Tavoljanka）邊境村莊發生了戰鬥"。"我希望他們都能被消滅"。他說，與基輔方面合作的反俄羅斯政府士兵俘獲了俄軍士兵，並提出交換條件。

其中一個親烏克蘭的團體 "俄羅斯自由軍團 "承諾將他們抓獲關押的俄軍士兵移交給烏克蘭當局，烏克蘭方面經常組織與俄羅斯軍隊的囚犯交換。這是俄羅斯官員首次承認俄羅斯戰士在俄羅斯領土上被俘，此前在烏克蘭領土上進行了超過15個月的戰鬥。

俄羅斯軍隊後來聲稱擊退了一個試圖越過邊境的 "烏克蘭恐怖分子的破壞小組"。