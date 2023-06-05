北約增援部隊抵達科索沃

軍事

歐洲 – 北約5日在一份聲明中說，在與塞族示威者發生衝突後，土耳其士兵於周一抵達科索沃，以增援北約領導的多國部隊，其中 30 名士兵受傷。在科索沃北部有爭議的地方選舉出現暴力事件後，北約上周宣布增派約 700 名士兵。

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北約秘書斯托爾滕貝格對土耳其向科索沃增派士兵的決定表示歡迎，同時歐盟呼籲普里什蒂納暫停警察在該國北部的行動，當地塞族人的抗議導致該地區緊張局勢升級。

在伊斯坦布爾的多爾瑪巴赫切宮((Dolmabahce Palace))與土耳其總統埃爾多安會面後，斯托爾滕貝格在新聞發布會上補充道，土耳其決定向科索沃的維和行動提供軍事部隊，並強調在緊張局勢升級之際這一貢獻的重要性。

他對土耳其派兵表示感謝，並指出前者在伊拉克、烏克蘭和其他國家做出的其他貢獻。

自1999年夏天以來，被稱為北約駐科索沃維和部隊（KFOR）一直在維護科索沃的和平。

在相關背景下，歐盟呼籲科索沃暫停警察在該國北部地區的行動，當地塞族的抗議活動導致該地區緊張局勢加劇。

歐盟在一份聲明中補充道，它希望科索沃以非升級方式採取行動，立即中止警察在科索沃北部市政建築附近的行動。

歐盟聲明指出，“市長必須臨時在市政建築物以外的地方履行職責，同時四個城市要儘快宣布提前選舉，並全面組織。我們希望科索沃塞族人參加這些選舉。”

聲明繼續說道，“歐盟準備好採取堅定措施”，並警告稱，未能平息緊張局勢將導致負面後果。

與此同時，歐盟對塞爾維亞軍隊進入高度戒備狀態表示擔憂。

自5月26日起，科索沃北部的當地塞族人一直在組織抗議活動，以阻止新當選的阿爾巴尼亞市長進入市政大樓履職。

市長們在贏得4個城市的地方選舉後就職，這些地區的主要人口是塞爾維亞人，他們廣泛抵制這項投票權利，在45000名登記選民中，只有1500名選民參與了投票。

以阿爾巴尼亞人為主的科索沃於1999年脫離塞爾維亞，並於2008年宣布獨立。塞爾維亞仍然認為科索沃是其領土的一部分，並支持那裡的塞族少數群體。

為應對科索沃北部局勢緊張，塞爾維亞於5月下旬下令軍隊向科索沃邊境推進，它敦促北約停止對當地塞族人的暴力行為。