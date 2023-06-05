德國印尼同意加強國防合作 計畫進行聯合軍事演習

軍事

國際 – 德國和印尼5日同意加強國防合作，並計畫與區域中其他國家進行聯合軍事演習。德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）結束香格里拉會議後表示，明年德國仍將派軍艦前往亞太地區展示軍事存在，但是否穿越台海，目前尚未決定。

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美聯社報導，德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）與印尼國防部長蘇比安托（Prabowo Subianto）於雅加達一場會議討論兩國日益增長的合作關係。

皮斯托里烏斯表示：“我們討論了進行潛艦交易的可能性。我們也談到正運往印尼的2艘掃雷艦。”

德國和印尼也正在計畫與其他區域夥伴進行聯合軍事演習，但並未透漏任何細節。

兩國防長皆出席了在新加坡舉辦的一年一度“香格里拉對話”（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）3日在會議上批評中國在印度洋與太平洋地區，包括在台灣和南海緊張局勢的“霸凌或脅迫”行為。

中國國防防長李尚福則在會議中指責美國“不能為一時之私挑起陣營對抗”，以促進自身利益，從而維護主導地位。