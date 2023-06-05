提升芯片競爭力 歐洲巨額投資半導體工廠

歐洲芯片法案/法國

法國財政部長周一宣布格勒諾布爾附近的新半導體工廠的國家援助金額，這個項目總投資將近75億歐元，是歐盟"芯片法案 "的一部分，目標是在全球半導體生產中重新獲得與亞洲和美國並列的地位。

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勒梅爾認為，這個新廠區代表了 "近幾十年來除核電之外最大的工業投資"，將創造1000個就業機會。法國經濟部表示 "該項目將使歐洲現有產能增加近6%的新產能"，"目標是到2028年，法國每年增加62萬塊半導體晶圓的產能"。

根據經濟部周五的消息，法國財政部長將於周一與歐洲半導體領軍企業 意法半導體公司（STMicroelectronics） 的董事Jean-Marc Chéry和 格芯（GlobalFoundries）董事Thomas Caulfield簽署與歐盟委員會在4月底授權的國家援助有關的合同。

2022年7月宣布該項目時，投資金額最初定為57億歐元。當法新社詢問時，法國財政部和意法半導體公司都沒有解釋這一差異的原因。

法新社報道，這個未來的工廠是 "芯片法案 "的一部分，歐盟的計畫是確保歐盟在2030年達到世界半導體市場的20%，這意味着歐洲目前的產量將被翻兩番。歐盟成員國和歐洲議會於4月18日達成的這項計畫，放寬了對該行業的公共補貼規則。

歐洲 "芯片法案 "計畫調動總計430億歐元的公共和私人投資用於半導體生產。歐盟的目標是在全球半導體生產中重新獲得與亞洲和美國並列的地位。

法新社報道，近幾十年來，歐洲的市場份額急劇下降，不到全球產量的10%，而它對主導世界市場的亞洲生產商的依賴性卻在增加：台灣（世界上90%最先進的芯片在那裡生產）、韓國以及越來越多的中國。然而，新冠大流行病使亞洲的供應鏈癱瘓，導致了芯片的嚴重短缺，以至於使歐洲的汽車工業陷入困境--這對歐洲大陸來說是一次電擊。

新冠大流行和圍繞中國的地緣政治緊張局勢提高了人們對在歐洲生產這些基本部件的必要性的認識，並說服了對全球競爭非常開放的布魯塞爾採取干預性的工業政策。

法國財政部說： "根據法國政府的要求，意法半導體公司和格芯公司 "承諾對訂單進行優先排序“，用以滿足主權需求、國家安全要求或非常小的企業和中小企業的特殊需求可達年產能5%的訂單"。