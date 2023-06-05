教皇派特使訪問烏克蘭稱斡旋和平

梵蒂岡/烏克蘭/方濟各

梵蒂岡今天公告，受教皇方濟各委託在烏克蘭執行和平使命的意大利紅衣主教馬泰奧-祖皮今天啟程，應於周一和周二前往基輔，與烏克蘭當局進行會談。教皇方濟各此前多次透露，希望斡旋烏戰。

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梵蒂岡教廷的一項聲明說："這一派遣特使的主要目的是認真聽取烏克蘭方面關於實現公正和平的可能途徑，並支持有助於緩解緊張局勢的人道主義立場與行動"。

兩周前，教皇方濟各將烏克蘭的和平使命委託給以外交工作著稱的聖艾智德團體成員祖皮主教。

據梵蒂岡發言人馬泰奧-布魯尼說，“教皇要求祖皮樞機主教 "幫助解決烏克蘭衝突中的緊張局勢，並稱教皇從未放棄過的希望是，這可能為和平開闢道路。”

博洛尼亞大主教馬泰奧-祖皮現年67歲，自去年以來一直擔任意大利主教會議主席。他是代表聖艾智德團體被任命為紅衣主教的。這個由非專業天主教徒組成的團體成立於1968年，現在專門從事外交和和平建設工作，最初的使命是幫助窮人和被排斥者。

1992年，隨着莫桑比克斡旋和平協議促成簽署，該團體在國際舞台上嶄露頭角，包括祖比主教在內的聖艾智德成員在斡旋中發揮了主導作用。

梵蒂岡沒有提及，教皇的特使是否也要訪問俄羅斯。