歐盟繼續限制烏克蘭糧食出口

限制烏糧食出口

歐洲 – 歐盟要求針對烏克蘭糧食的進口限令延長至9月15日。他表示，之所以這樣做，是因為大量烏克蘭糧食進入波蘭、匈牙利和羅馬尼亞等國後，對當地市場構成了衝擊，並損害了當地農民的利益。烏克蘭農業部長尼古拉·索爾斯基（Mykola Solsky）5日批評說，繼續限制烏克蘭糧食出口如同給普京提供額外的武器。

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歐盟5日在一份聲明中指出，這些“臨時和例外”措施可能會延長至 9 月中旬，這段時間將用於“改善”穀物運輸的後勤工作，以減輕這些沿岸國家的負擔，並允許烏克蘭出售其夏季收成。

歐盟農業專員沃伊切霍夫斯基（ Janusz Wojciechowski）的上述主張同德國等歐盟國家的立場形成了對立。烏克蘭農業部長索爾斯基（ Mykola Solski）今天也在布魯塞爾對沃伊切霍夫斯基的主張提出明確反對。索爾斯基表示，俄羅斯正在試圖利用歐盟的出口限製為俄方謀取利益。他說，歐盟發布相關限制後，藉助所謂黑海協定的糧食交易也變得更為困難。

根據歐盟出台的對烏克蘭糧食的進口限制，截至今年六月五日，來自烏克蘭的小麥、玉米、油菜籽以及葵花籽等農產品將不得在保加利亞、波蘭、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克等國進入自由貿易環節。這樣做的目的是，來自烏克蘭的農產品不會進入當地農產品市場，而是轉道上述國家，進入歐盟其他國家或世界市場。

但繼續限制烏克蘭糧食出口也受到包括法國和德國在內的 12 個歐盟國家的質疑，它們在 5 月中旬表達了對這種“內部市場內的差別待遇”的“嚴重關切”。