烏軍反攻戰稱可能打響

烏克蘭/反攻/俄羅斯

烏克蘭今天證實打響反攻戰。只是是全面反攻，還是幾個點面陣地反攻，烏軍顯示也打信息模糊戰。

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烏克蘭周一證實烏軍正在前線的一些地段開展進攻行動，並聲稱在東部城鎮巴赫穆特附近取得了戰果。俄羅斯國防部今天發布消息，曾經稱擊敗類烏克蘭機械化部隊的反擊。烏克蘭對此沒有否認也沒有承認。但堅持在正在進行的反攻戰場取得戰果。

據烏克蘭官方稱，"烏克蘭防禦行動也包括反攻行動。因此，在某些地區，我們正在開展進攻行動"。烏克蘭國防部副部長Ganna Maliar在電報上說，Bakhmut地區仍然是兩軍拉鋸戰的中心。烏軍正在相當廣泛的戰線上向那裡推進。我們取得了成勝利，並佔領了主要的高地。俄軍處於防守狀態。

法新社說，幾個月來，烏克蘭一直在準備一場重大的反攻，旨在將俄羅斯軍隊趕出佔領的烏克蘭地區。然而，烏克蘭當局警告說，他們不會透露任何有關反攻計畫或時間表的信息。

5月，俄羅斯僱傭軍準軍事組織瓦格納(Wagner)聲稱，在這場戰爭中時間最長、傷亡最大的戰鬥之後，已經征服了巴赫穆特鎮。可是，該僱傭軍頭頭周一承認，烏克蘭軍隊已經奪回了巴赫穆特北部的Berkhivka鎮的一部分。