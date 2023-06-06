俄羅斯從緬甸與印度回購武器彈藥

俄羅斯/烏克蘭/回購武器

日本經濟新聞的調查顯示，俄羅斯正在從緬甸和印度逆向進口軍事產品。對進攻烏克蘭以後的通關數據進行分析後發現，俄羅斯重新購買了過去出口的俄產坦克和導彈的零部件。俄羅斯正在迅速消耗戰鬥力，為了改良庫存的舊武器並投入戰場，有可能得到了軍事方面關係密切的國家的協助。

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日本經濟新聞從美國調查公司Import Genius和印度Exim Trade Data等處獲取了俄羅斯的通關數據，調查了導彈和坦克等零部件的進口記錄。

斯德哥爾摩國際和平研究所的數據顯示，俄羅斯是世界第三大武器出口國。該研究所在貿易量的基礎上加入生產成本和性能等因素，推出名為“TIV”的指標。從過去10年的累計值來看，俄羅斯對印度的出口佔比最大，達到35%，其次是中國(15%)和阿爾及利亞(10%)。如果買回出口產品，可以更新處於休眠狀態的庫存裝備，投入戰場。

該報稱，5月召開的七國集團（G7）峰會還敦促第三國停止對俄羅斯的軍事援助。熟悉軍備管理的日本一橋大學教授秋山信將表示，“很難從依賴俄制武器的國家獲得協助”。此外，有必要通過公布面向俄羅斯的交易情況等措施，加強對相關企業和國家的牽制。