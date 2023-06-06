卡霍夫卡大壩遭炸：歐盟將向烏提供“必要的幫助”

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歐洲 – 烏克蘭南部戰區司令部宣稱："俄羅斯佔領軍炸毀了卡霍夫卡大壩，目前正在就堤壩損毀情況、泄水量、水流速度以及可能的泄洪區範圍展開調查。" 美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，烏克蘭卡霍夫卡大壩部分遭破壞“肯定（造成）許多人死亡”，這將對烏克蘭的能源供應造成“毀滅性”影響。他補充說，很明顯，戰爭法不允許蓄意破壞民用基礎設施。

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聯合國秘書長古特雷斯6日表示， 大壩的部分破壞是“俄羅斯入侵烏克蘭新的毀滅性後果”。烏克蘭總統澤連斯基表示，大壩遭炸不會影響到我們的反攻計畫。卡霍夫卡大壩爆炸後歐盟承諾向烏克蘭提供“必要的幫助”。 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kouleba）6日與 歐盟外交及安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)通了電話。歐盟表示，“歐盟隨時準備提供必要的援助，包括人道援助，以緩解由俄羅斯造成災難的後果。

古特雷斯告訴記者，“聯合國無法獲得有關導致卡霍夫卡 Kakhovka 大壩水電站被毀情況的獨立信息。但有一點是明確的：這是俄羅斯入侵烏克蘭的另一個毀滅性後果”。烏克蘭當局疏散了 17,000 多人。超過 40,000 人面臨被淹沒地區的風險。

聯合國秘書長表示，“今天的悲劇是戰爭給人民帶來的可怕代價的新例證”。據莫斯科任命的卡霍夫卡 Nova Kakhovka 市長稱，水位現在超過11米。

他說：“必須停止對平民和關鍵民用基礎設施的襲擊，”自 2022 年 2 月入侵開始以來，俄羅斯一直在違反《聯合國憲章》的行為。古特雷斯表示，“我們都看到了這場巨大的人道、經濟和生態災難的悲慘景象”。

他補充說，還指的是“紮波羅熱核電站的風險急劇增加”。秘書長指出，“聯合國及其合作夥伴正在與烏克蘭政府協調，加緊提供支持”，特別是提供飲用水和凈水藥片。

聯合國6日下午就卡霍夫卡大壩部分被炸毀召開緊急會議。白宮國家安全會議發言人柯比6日還表示，“我們仍在試圖弄清楚發生了什麼，俄羅斯幾個月前就非法接管了這座大壩和水庫，爆炸發生時是俄國軍隊佔領着它。柯比還表示，很明顯，戰爭法不允許蓄意破壞民用基礎設施。