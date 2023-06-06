土耳其法院撤銷對四名反對派人士定罪判決

政治判決

國際 – 國際特赦組織6日表示，在最終撤銷對土耳其四名人權捍衛者（包括該國兩名領導人）的定罪後，國際特赦組織深感“寬慰”。

廣告 繼續瀏覽後續

“伸張正義”在一份新聞稿中歡迎該非政府組織，歡迎取消針對四名維權者的“毫無根據的定罪”，其中包括大赦國際土耳其分社名譽主席基里克(Taner Kilic)和該組織前負責人艾德爾·伊瑟（Idil Eser)。

該組織認為，取消對他們無辜的定罪“說明了起訴的政治性質”，這些起訴多年來一直針對維權人士。

國際特赦組織秘書長艾格尼絲·卡拉馬德(Agnes Callamard) 表示，當局企圖用具有政治動機的訴訟使國內批評聲音噤聲，但此舉反而強調了人權的重要性，以及那些致力於捍衛人權的人士。

Taner Kiliç、Idil Eser、Özlem Dalkiran 和 Günal Kursun 是 2020 年 7 月因“屬於恐怖組織”而被判刑的 11 名人權捍衛者中的一員。

大赦國際土耳其分社名譽主席基里克於 2017 年 6 月被捕並被監禁 14 個多月。 他被判處有期徒刑六年零三個月。

Idil Eser、Özlem Dalkiran 和 Günal Kursun 因“協助恐怖組織”被判處 25 個月監禁，並於 2017 年在獄中度過了三個多月。

土耳其司法部門於 2022 年 11 月推翻了他們的定罪，但對該決定提出了上訴。