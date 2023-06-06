烏克蘭卡霍夫卡大壩遭炸毀 洪水威脅歐洲最大核電站

俄羅斯/烏克蘭/炸毀卡霍夫卡大霸

位於烏克蘭南部赫爾松州俄羅斯佔領區的卡霍夫卡水電站大壩今天一早被部分炸毀，莫斯科和基輔相互指責對方應對此負責。烏克蘭總統澤連斯基召開緊急國家安全會議布局應急救險。大霸目前泄洪速度加快，下游多地受淹澇威脅。國際擔心，該水庫水是歐洲最大核電站紮波羅熱核電站冷卻主要水源，該核電廠連帶受到核安威脅。

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據本台報道，大霸所在赫爾松地區由俄羅斯軍隊安置的傀儡官員新卡霍夫卡鎮鎮長弗拉基米爾-列昂季耶夫在Telegram上說，烏克蘭軍隊周一晚上對卡霍夫卡大壩進行了 "多次打擊"，聲稱是他們破壞了大壩的閘閥，造成了 "無法控制的泄水"。他還說："大壩沒有被摧毀，這是件大喜事"。

但烏克蘭軍隊立即指控俄羅斯軍隊對大壩上施行爆炸。烏克蘭總統澤連斯基已經召集了他的安全委員會的緊急會議，烏克蘭總統府負責人安德里-耶爾馬克在Telegram上譴責俄羅斯犯下新的"戰爭罪"。

根據第一批無人機所拍攝觀察圖像，顯示有數百萬立方米的水從水庫中湧出，根據地區軍事管理部門的說法，情況將在4或5小時內變得十分危急，該部門正要求周圍村莊的居民儘快撤離。優先考慮的是大約10個小的城鎮，它們可能在中午前受到影響並被淹沒，大壩下游赫爾松鎮的某些地區也在受淹範圍。

該大霸遭炸毀，引發嚴重的核安憂慮。歐洲最大的Zaporijjia核電站，到現在為止，核反應堆所需冷卻水取用於該水庫。這一緊急事件給該地區帶來的核風險將不得不被仔細研究。然而，國際原子能機構（IAEA）讓人放心，稱 "沒有直接的核危險"。"聯合國機構在一條推文中又說，現場的IAEA專家正在 "密切監測情況"，並稱核電站也使用河流的水來冷卻反應堆核心的燃料。

選擇炸大霸，對烏克蘭或俄羅斯的情報部門來說，好像並不奇怪。幾周以來，雙方一直相互指責對方準備在大壩附近進行破壞行為。

烏克蘭認為，俄羅斯希望以此來遏制烏軍的反擊攻勢。

新的消息稱，烏克蘭的幾個村莊已經 "完全或部分 "被淹沒。赫爾松地區軍事管理部門負責人奧列克桑德-普羅庫丁在社交網絡上說："大約有16000人處於危險地帶"。

烏克蘭總統府顧問Mykhaïlo Podoliak在給新聞界的信息中說："恐怖分子的目的很明顯：為烏克蘭武裝部隊的進攻行動製造障礙"。

卡霍夫卡大壩在俄羅斯對烏克蘭的侵略進攻開始時被奪下，佔領至今，該水庫現在為莫斯科在2014年吞併的克里米亞半島供水。該大壩於1956年蘇聯時期在第聶伯河上建造，部分由混凝土製成，部分由土製成。它是烏克蘭最大的同類基礎設施之一。