烏克蘭大霸遭炸泄洪 兩軍戰場陷澤國

烏克蘭/俄羅斯/卡霍夫卡大壩

周二，一股洪水衝破了第聶伯河上的一座巨大水壩，該水壩原將烏克蘭南部的俄羅斯和烏克蘭對峙的軍隊隔開，今天數小時內洪水淹沒了大片戰區，也迫使村民逃離。

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據路透社今天報道稱，烏克蘭大壩被毀，當地戰場被洪水淹沒。

烏克蘭及其西方盟友指責俄羅斯炸毀大壩是蓄意的戰爭罪。克里姆林宮說是烏克蘭破壞了大壩，以轉移人們對反攻的注意力。還有一些俄羅斯安插的當地官員說，大壩是自己決堤的。

雙方都沒有提供直接的公開證據來證明誰是罪魁禍首。日內瓦公約明確禁止在戰爭中以水壩為目標，因為破壞此類“含有危險力量的工程和設施”會對平民造成危險。

到中午時分，在烏克蘭控制的赫爾松市，第聶伯河支流上的一個碼頭已經被迅速上升水位的水浪淹沒。

被毀壞的卡霍夫卡大壩為烏克蘭南部的大片農田供水，包括俄羅斯佔領的克里米亞半島，並為俄羅斯控制的 紮波羅熱核電站供水。卡霍夫卡大壩背後的巨大水庫是烏克蘭南部的主要地理特徵之一，長 240 公里（150 英里），寬達 23 公里（14 英里）。

大片鄉村位於下方的洪泛區，俄羅斯控制的南岸的村莊被視為特別脆弱。

大壩的毀壞在兩軍交戰中心造成了一場新的人道主義災難，並改變了前線地貌，而此時烏克蘭正在發動期待已久的反攻，立志將俄羅斯軍隊趕出烏克蘭領土。

俄羅斯自戰爭初期就控制了大壩，儘管烏克蘭軍隊去年重新奪回了河流北岸。雙方長期以來一直指責對方計畫摧毀它。

北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格稱這是令人髮指的行為，並稱再次證明了俄羅斯在烏克蘭戰爭的殘酷性。