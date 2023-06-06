百年來“第一位” 哈里王子在英國法庭出庭作證

訴訟案

歐洲 – 哈里王子6日在倫敦高等法院出庭。他也成為130年來首位在法庭上作證的英國王室高級成員。他控告小報發行商“鏡報報業集團”非法收集資訊，當天出庭作證。他抨擊英國媒體和政府互相勾結，損害國家聲譽。

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哈利和梅根脫離王室後改在加州開始新生活。哈利與英國王室的其他成員發生爭執，對英國報紙又發起了一系列法律訴訟。哈利說，狗仔隊1997 年在巴黎追捕母親戴安娜，他們要對母親的死負責，並指責狗仔隊騷擾梅根。

哈里王子是英國王室的第五順位繼承人，他在6月6日出庭使這起竊聽案備受關注。

在出庭作證時發布的證人證詞中，哈里王子說，自己十幾歲時就登上頭條新聞，使自己陷入了“惡性循環”。他指責報紙將王室成員塑造成預設角色，並創造了一個“另類和扭曲的我”。

“然後他們開始讓你扮演最適合他們的一個或多個角色，並儘可能多地銷售報紙。比如花花公子王子、失敗者、輟學者之類的。”哈里王子還稱自己的語音信箱曾被黑客攻擊，這讓他覺得“無法信任任何人”。

哈里王子的言行被當地媒體高度關注。在過去一段時間，他捲入了與英國媒體的幾場法律戰，包括針對默多克旗下英國報紙機構的電話竊聽案等。