歐盟7月與拉美33國舉行8年來首次高峰會談

歐盟-拉丁美洲/貿易

根據法新社7日發自布魯塞爾的消息，歐盟委員會及27個成員國間在7月中下旬與拉美及加勒比海國家共同體33國舉行八年來的首次高峰會，希望重啟近年被忽視的雙邊關係。

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歐盟外交事務高級代表博雷利近期曾多次走訪拉美國家。他7日在布魯塞爾表示，歐盟原本自信與拉美地區國傢夥伴關係穩定，有時候甚至忽略這種關係。必須重建雙方互信，重新推動夥伴關係。

這次峰會預計7月17日和18日在布魯塞爾舉行。布魯塞爾已經提出一系列旨在與拉共體（拉美及加勒比海國家共同體）建立政治合作夥伴關係的建議。推動落實歐盟與墨西哥及南方共同市場2019年達成的自貿協定也將是峰會重要內容。

歐委會貿易專員東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis） 7日在布魯塞爾表示，俄烏戰爭讓歐盟醒悟到與彼此信任的夥伴國合作以及保證供應鏈多元的必要性。但他強調，雙方應當努力建立雙贏關係。

法新社報道指出，拉美地區擁有歐盟能源轉型所必須的有戰略意義的原材料，而歐盟也希望與這些國家合作，減少對中國的依賴。

歐盟目前是歐盟目前是拉美和加勒比海地區最大投資者，去年雙邊貿易總額接近3000億歐元

但歐盟與墨西哥及南方共同市場歷經20年談判達成的自貿協定，始終難以落實執行。在此之前，歐盟難以接受巴西時任總統博爾索納羅任下糟糕的環境政策，而未能批准協定。左翼領導人盧拉今年1月1日起取代博爾索納羅就任巴西總統，似乎為陷入僵持的自貿協定帶來更多迴旋空間。西班牙政府7月1日起接任歐盟輪值主席國，也希望能給歐盟與拉共體關係帶來新的動力。

但拉美國家也始終難以接受歐盟在環保領域以及應對氣候變化方面提出的要求。歐盟境內對於南美地區低環保標準的產品湧入，對內部市場可能形成的衝擊也十分擔心。

法國總統馬克龍今年3月在布魯塞爾重申，只要歐盟與拉共體自貿協定不納入2015年巴黎氣候協定的內容，不包含南美洲農產品標準向歐洲標準看齊的條款，法國就不會批准。