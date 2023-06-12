一名烏克蘭7歲女孩在捷克學校遭欺侮 捷克總統親自接見抱歉

烏克蘭/捷克

捷克共和國總統帕維爾在總統府布拉格城堡接見了一名在捷克學校受到欺凌的烏克蘭小女孩。捷克總統的這一舉動，在烏戰當下是很罕見的，因為有數萬名烏克蘭兒童在捷克的學校就讀。

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捷克總統帕維爾是星期六在總統府接見受騷擾的烏克蘭兒童。帕維爾當天也在他的推特官號上推文稱，“我譴責學校中的欺凌、羞辱和暴力。尤其是對於一個因戰爭而不得不離開自己的國家和朋友的孩子來說，我們應該向他們提供了一個安全的避難環境，這尤其令人感到羞恥。我讚賞學校和家長的反應，以及已經道歉的事實。但是，不應忽略靈魂上的傷痕將繼續存在。” 總統對此事件表達歉意。

據本台在布拉格的記者Alexis Rosenzweig報道稱，上周發布的視頻顯示，這名7歲女孩在告訴周圍的男孩她來自烏克蘭並稱讚俄羅斯軍力後，她被吐了口水。

捷克的政治家們迅速做出表態批評，尤其是內政部長和教育部長最先做出反應。

今年有近7萬名烏克蘭學生在捷克學校就讀，對於行政部門和教師來說，這項任務並不容易，但所報道的事件仍然非常罕有，這些學生通常採用雙軌在線課程，並期待可能返回烏克蘭上課。