新西蘭國家廣播公司對新聞編輯後親俄不實報道道歉

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新西蘭國家廣播電台表示該網站上有關俄羅斯入侵烏克蘭的一系列新聞報道經過編輯卻與事實違背，將檢視回歸原意以呈現事實。新西蘭公共廣播電台為在電台報道被修改後發布“親克里姆林宮的垃圾報道”而道歉。

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新西蘭國家廣播公司稱調查對烏克蘭戰爭報道的“不當”編輯。

新西蘭廣播電台 (RNZ) 由政府資助，但擁有編輯獨立權，截至周日，已更正其網站上可追溯到 2022 年 4 月的 15 篇報道，原因是存在“不當編輯”。

RNZ 在報道中表明有編輯改變了原始故事，將烏克蘭某些事件的親俄解釋指是事實。其中 14 篇報道由路透社提供，一篇來自英國 BBC。RNZ 在一份聲明中表示，它正在繼續對所有可能被不當編輯的報道進行詳細的審計和分析。

路透社說，RNZ 是路透社的媒體客戶。

新西蘭廣播和媒體部長 Willie Jackson 的發言人表示，已經向部長通報了此事，並將在周一從官員那裡獲得進一步的信息。

該廣播公司周五表示，它已經意識到這個問題，但沒有提供進一步的細節，並開始了“立即調查”。消息說，一名工作人員在調查進行期間被要求休假，現在被禁止訪問 RNZ 的計算機系統。

周六，RNZ 首席執行官保羅·湯普森 (Paul Thompson) 宣布對 RNZ 的編輯流程進行外部審查。審查結果將公之於眾。

在 6 月 8 日路透社對俄羅斯使用“戰爭”一詞的報道進行修改後，這個問題就公之於眾。烏克蘭戰爭在 RNZ 的網站上被編輯為 2014 年“親俄羅斯的民選政府在烏克蘭暴力 Maidan 顏色革命期間被推翻”。該文章隨後錯誤地聲稱“俄羅斯在全民投票後吞併了克里米亞，因為新的親西方政府鎮壓了烏克蘭東部和南部的俄羅斯族人”。

親俄總統維克托·亞努科維奇 (Viktor Yanukovich) 因違背與歐盟建立更緊密聯繫的承諾而引發了數月的抗議活動，並於 2014 年在名為獨立廣場革命中被推翻。示威者有數十名抗議者被打死。

烏克蘭和大多數西方國家指責克里米亞公投是一場騙局。他們還指責俄羅斯利用“鎮壓俄羅斯族人”的虛假指控為親莫斯科的分離主義團體在烏克蘭東部宣布獨立做辯護。

RNZ 網站上的更正版本恢復了路透社報道中的原始措辭，該報道稱“烏克蘭東部的衝突始於 2014 年，當時親俄總統在烏克蘭獨立廣場革命中被推翻，俄羅斯吞併了克里米亞，俄羅斯支持的分離主義分子部隊與烏克蘭武裝部隊作戰”。

路透社說，聯合國大會的一項決議宣布克里米亞公投無效，而聯合國人權高專辦在 2014 年表示，烏克蘭的俄羅斯族人謊稱受到攻擊，以證明俄羅斯的干預是正當的。

據美聯社今天報道稱，新西蘭公共廣播電台為在電台報道被修改後發布“親克里姆林宮的垃圾報道”而道歉。

新西蘭公共廣播電台台長12日為在該電台網站上發布“支持克里姆林宮的垃圾報道”而道歉，此前發現有十多條關於烏克蘭戰爭的電報被篡改。

大多數報道事實可以追溯到一年多以前，由路透社撰寫，但在新西蘭廣播電台被更改，內容涉及俄羅斯的宣傳。RNZ 的一名數字記者已被停職，等待人事調查結果。

納稅人資助的 RNZ 首席執行官保羅·湯普森 (Paul Thompson) 表示，共在 16 篇報道中發現了問題，並將在該台網站上重新發布這些報道，並附上更正和編者注。他說他正在委託對該組織的編輯過程進行外部審查。湯普森說，“太令人失望了。這是痛苦的。這太令人震驚了。”湯普森在 RNZ 的“九點到中午”節目中說道。“我們必須弄清楚它是如何發生的。”

據湯普森表示，自周五首次收到報道問題的警報以來，該台已經對大約 250 篇報道進行了法醫式審查，並將審查更多的報道。有些變化只是幾個字，普通讀者很難發現。變化包括增加了親克里姆林宮的敘述，例如“俄羅斯在公投後吞併了克里米亞”和“新納粹分子對俄羅斯邊界造成了威脅”等敘述。

新西蘭前總理海倫克拉克在推特上表示，她希望公共廣播公司能做得更好。

美聯社說，RNZ 最初是一家無線電廣播公司，但如今已成為一家多媒體組織，其網站躋身全國瀏覽量最大的新聞網站之列。