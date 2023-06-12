澤連斯基簽署法案將二戰勝利紀念日改至5月8日

烏克蘭/政治/俄羅斯

據烏克蘭最高拉達（議會）網站顯示，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）已經簽署了一項法案，將5月8日定為“二戰中戰勝納粹主義紀念日”。此前，烏克蘭和俄羅斯一樣，在5月9日慶祝二戰對納粹德國的勝利。

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據《烏克蘭真理報》介紹，2015年3月，時任總統波羅申科（Petro Porochenko）頒布法令，指定5月8日為烏克蘭的紀念與和解日，但5月9日仍為二戰中戰勝納粹主義的日子。5月8日是工作日，5月9日仍然是公共假日。波羅申科當時以他希望團結烏克蘭來解釋這一點。

《基輔獨立報》報導指，澤連斯基新簽署的法律生效後，5月8日也將成為烏克蘭的公共假日。今年5月8日，澤連斯基向烏克蘭最高拉達提交了題為“1939年至1945年二戰中戰勝納粹主義紀念日法草案”。

澤連斯基在提出該立法動議後表示，“這是純粹的歷史，沒有意識形態的摻雜。而這是我們的人民、我們的盟友、整個自由世界的歷史。今天，我們把它還給我們的國家。”

澤連斯基在上個月簽署法令，將5月9日定為歐洲日，每年在歐盟成員國舉行，以慶祝“歐洲的和平與團結”。

1945年5月8日，納粹德國在柏林對蘇聯正式簽訂投降書，宣布在第二次世界大戰無條件投降。投降書生效時歐洲中部時間為5月8日，而莫斯科時間為5月9日，因此美國及西歐國家定於每年的5月8日，俄羅斯等部分前蘇聯相關國家定於每年的5月9日。