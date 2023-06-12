烏克蘭反擊稱奪下第4個村莊

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭軍方官員周一表示，他們的軍隊從俄羅斯軍隊手中奪回了另一個東南部村莊。美聯社稱，這是隨着烏克蘭戰爭進入第 16 個月，烏軍加強反攻行動取得的首批小規模新的戰果。這些戰果，顯示烏軍突破俄軍佔領第一道防線，可向俄軍陣地縱深推進。

2023年6月12日，烏克蘭獨立海軍陸戰隊第35旅的士兵在被解放的頓河區斯托羅舍沃耶村拿着烏克蘭國旗拍照。

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據美聯社消息，隨着反攻行動展開，烏克蘭今天聲稱奪回頓涅茨克東部的第 4 個村莊。

但西方分析人士和軍方官員警告說，要使烏克蘭成功驅趕裝備強大且技術精湛的俄羅斯軍隊，可能需要數年時間，而且烏克蘭的任何反攻能否成功還遠未定論。

最近在 1,000 公里（600 英里）前線的西部邊緣發生的戰鬥因大壩決口而變得複雜，洪水通過第聶伯河的一部分將雙方分開。

烏克蘭國防部副部長 Hanna Maliar 周一在電報群 Telegram 應用平台上寫道，烏克蘭的國旗再次飄揚在頓涅茨克東部地區的 Storozhov 村上空。一天前，烏克蘭官員表示，他們的軍隊佔領了 Velyka Novosilka 鎮以南附近的另外三個小村莊——Blahodatne、Makarivka 和 Neskuchne。

莫斯科任命的位於前線西端的紮波羅熱地區行政當局的官員弗拉基米爾·羅戈夫 (Vladimir Rogov) 表示，周一該地區“正在激烈戰鬥”，俄羅斯的大炮、迫擊炮和空中力量輪番轟響。

儘管面積不大，但佔領這些村莊是對俄羅斯第一道防線的入侵，並可能讓烏克蘭軍隊嘗試更深入地進入佔領區。俄羅斯軍隊控制的土地總計約佔烏克蘭總領土的五分之一。這些戰果也遠低於去年烏克蘭發動猛烈反攻奪回北部城市哈爾科夫和南部城市赫爾松等地之前所擁有的土地。

周六，烏克蘭總統澤連斯基表示“正在採取反攻和防禦行動”，但沒有具體說明這是否是全面反攻，這是在西方火力和防空系統大量注入烏克蘭後預料到的。一天前，俄羅斯總統普京聲稱反攻已經開始，烏克蘭軍隊正在遭受“重大損失”。

最近幾天，烏克蘭軍隊將重點放在幾個地區，包括紮波羅熱地區和遭受破壞的頓涅茨克市巴赫穆特附近。

俄羅斯當局表示，他們的軍隊基本上堅守陣地，但尚未證實俄羅斯將從這三個村莊撤退。

在頓涅茨克，俄羅斯的炮擊襲擊了九個城鎮和村莊，造成一名平民死亡，另外兩人受傷。頓涅茨克州州長 Pavlo Kyrylenko 發布了在 Avdiivka 鎮因俄羅斯襲擊而受損的公寓樓和文化中心的圖片。

在北部的哈爾科夫，俄羅斯軍隊用大炮、迫擊炮和火箭炮轟擊了幾個定居點。