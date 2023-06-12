烏戰當下 北約今啟最大空演

北約/空中衛士2023

北大西洋公約組織今天啟動空中軍事演習，來自共24個不同成員國空軍的220架軍用飛機參加在德國組織的軍事演習。這是北約有史以來最大的演習，在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭當口，這一軍演不僅有應對俄羅斯對東歐威脅增長，也含有震懾莫斯科意義。

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今天的北約軍演，稱之為空中衛士2023。被認為是一場非同尋常的空中演習。

據本台採訪雅克-德洛爾研究所副研究員西里爾-布雷特Cyrille Bret稱，參加本周一6月12日在德國開始的 "空中衛士2023 "演習的士兵的制服上寫有 "一起更強大"字樣。這將是一場非同尋常的空中軍事演習，通過這場北約歷史上最大的空中演習，北約正在展示力量肌肉。這是向俄羅斯發出的一個信息嗎？Cyrille Bret認為是的。參加演習的國家數量和調動的飛機數量本身就是向俄羅斯發出的信息。北約的領土不容受到一厘米的威脅。這是北約今天向俄羅斯發出的信息，而且是在一個特別敏感的領域即空中，因為俄羅斯還沒有成功地在這個領域建立起無可爭議的優勢地位。然而，它一直聲稱自己是航空世界的最強。因此這是在烏克蘭發動反擊進攻的時候向俄羅斯聯邦發出的常規威懾信息。

空中衛士2023的另一個亮點是，僅美國國民警衛隊就派出一百架飛機，測試其在歐洲發生重大危機時穿越大西洋的能力。 在這種情況下，華盛頓在向歐洲發出信息。而這個信息是雙重的：一方面，美國回到了歐洲，並將繼續大規模在歐洲布防。第二個信息延續傳統的。在華盛頓，在媒體和智囊團強調，在220多架飛機中，有一半是美國派遣參演。美國維護保障歐洲大陸安全的職責，同時，美國它正在明確的是，由歐洲必須承擔保護安全的另一半職責。

據西里爾-布雷特認為，空演也顯示北約成員國互信。預計2023年6月12日星期一將有220架飛機在德國軍演，但本演習上周已經有150架歐洲飛機在芬蘭展開。而在羅馬尼亞，此時此刻，北約部隊正在模擬重新征服被入侵者佔領的領土......西方陣營正在加大加緊出動飛機的數量，目的就是為了顯示團結和實力。

據西里爾-布雷特稱，北約尋求團結、可信度。在整合、協調、互操作性和資源的大規模化方面要有所提升，但也是為了給烏克蘭提供一個支持。我們知道，烏克蘭政府許多個月來一直要求出售飛機用於烏克蘭領土的防空，而歐洲的反應是兩方面的。一方面，是的，我們正在給予培訓和軍機援助，但另一方面，北約自己也在確保北約的防禦。

北約前領導人安德斯-拉斯穆森認為，如果在7月維爾紐斯舉行的下一次峰會上沒有找到安全保障，某些國家，比如波蘭，可能會採取向烏克蘭派兵的措施。北約是否面臨著不再以一個聲音說話的風險？據西里爾-布雷特警告：絕對有如此的風險，一個波蘭派出騎兵軍援烏克蘭完全有可能。但一個波蘭的騎兵會讓人質疑北約內部採取的極其集體的方法，在歐盟內部和軍事上也有爭議。但另一方面，可以說，波蘭的這些舉措可以構成一種軍援分工。那就是一方面是北約對歐洲的防禦，另一方面是波蘭和烏克蘭在雙邊基礎上對烏克蘭非常積極的軍事支持。