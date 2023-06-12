荷蘭政府將對中國科技學生進行安全風險篩查

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據英國《金融時報》6月12日報導，荷蘭政府計畫對國際學生進行審查，因為大學擔心一些中國研究生可能會對該國國家安全構成威脅而禁止他們攻讀頂級技術學位。

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荷蘭教育、文化和科學大臣戴克赫拉夫（Robbert Dijkgraaf）稱，在幾所大學表示因為中國學生與共產黨政權的關係而減少了中國留學生人數之後，他正在調查是否要減少一些課程的國際參與。這是歐盟國家在經歷了數十年的開放之後，對北京所帶來的安全和經濟威脅採取更嚴格立場的最新跡象。

報導指，這些大學對中國國家留學基金管理委員會（CSC）資助的學生感到擔憂。獲得資助的國家公派留學人員須宣誓效忠共產黨，在完成學業後兩年內返回中國，並向他們學習所在國的中國大使館報告。這一消息首先由荷蘭《忠誠報》報道。

荷蘭情報與安全總局(AIVD)4月警告稱，荷蘭大學是間諜活動的“誘人目標”，中國是最大的威脅。據路透社報導，荷蘭大學已經開始拒絕接受獲得國家留學基金委獎學金的中國學生。

戴克赫拉夫告訴《金融時報》稱，他和大學方面一樣有這樣的擔憂。他說：“一般來說，有針對性地使用資助計畫為國家獲得高質量的知識和技術是不受歡迎的”。該部長說，“我已經設立了一項研究，以了解荷蘭有多少CSC研究人員，以及他們活躍在哪些領域。”

戴克赫拉夫說，他將在年內向荷蘭議會報告，並正在準備一項“知識安全篩查法”。他談到，“目前正在對風險領域、敏感技術進行摸底。篩選工作將以風險為導向”，並指相關評估將適用於任何非歐盟國家。

戴克赫拉夫駁斥了關於存在“排除中國學生......或阻止與中國機構或敏感領域的研究人員合作”的具體政策的觀點。此前，海牙已受到來自華盛頓的壓力，限制向中國轉讓先進技術。荷蘭政府早前宣布，半導體行業製造商阿斯麥（ASML）的最先進的矽芯片製造機器將需要出口許可證。

荷蘭外貿與發展合作大臣施賴納馬赫爾（Liesje Schreinemacher）在接受採訪時說，中國可能試圖通過從荷蘭大學取得知識來規避控制措施。

施賴納馬赫爾說：“如果你想要某項技術，你首先要嘗試購買該技術。如果這不起作用，你就嘗試投資。如果這不起作用，你就派人去技術機構獲取技術或獲取該技術的知識”。她補充說，“我們的研發需要中國，我們的綠色轉型也需要中國。但我們也必須看到，我們允許哪些國家的學生進入所有研究領域。”

報導指，荷蘭代爾夫特理工大學、馬斯特里赫特大學和埃因霍溫科技大學(TU/e)都是減少招收CSC公派留學生數量的機構。埃因霍溫科技大學校長簡•史密茨(Robert-Jan Smits)說：“我看到的情況是，所有荷蘭大學將逐漸減少來自中國的學生數量，同時減少與中國同行的研究合作。” 他補充說，“荷蘭政府正在要求大學採取更嚴格的方法，更好地照看他們的至寶（尖端技術）”。

中國外交部表示，希望這種情況不會被“政治化和污名化”。 中國外交部說，“近年來，中國與荷蘭在教育交流方面的合作發展良好”。該部門補充說，由於中國國家留學基金委“尚未設立海外分支機構”，因此它“委託中國領事館為獎學金獲得者提供服務和諮詢……這符合國際慣例”。