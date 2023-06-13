俄軍凌晨導彈襲擊烏克蘭中部 基輔也遭轟

烏克蘭/俄羅斯

周二黎明前，烏克蘭中部地區遭到俄羅斯軍隊導彈襲擊，至少3人死亡，25人受傷。烏克蘭當局還報告了俄羅斯對東北部的哈爾科夫和基輔的夜間導彈襲擊，

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據烏克蘭地方當局稱，在烏克蘭總統澤連斯基的出生地克里維耶里遭到俄羅斯軍隊大規模導彈襲擊，該市的幾個城區包括一棟住宅樓被擊中。

第聶伯羅彼得羅夫斯克地區政府在電報群Telegram賬戶上報告說，一棟五層樓的建築被摧毀。根據初步報告，樓里三名居民被殺。還有25人受傷，其中19人在醫院急救。

據該市軍事管理部門負責人奧列克桑德-維爾庫爾（Oleksandr Vilkul）稱，還有7人仍被埋在廢墟下。

該地區政府公布了一張該建築的照片，該建築被嚴重損壞，並被火焰熏黑，上層樓冒出濃煙。除了這棟公寓樓，第聶伯羅彼得羅夫斯克行政當局還列出了另外兩個被爆炸擊中的民用場所，有7人在轟炸中受傷。

法新社說，在基輔，軍事管理部門也報告了俄羅斯巡航導彈趁夜打擊。但同時報告，基輔周圍空域的所有敵方導彈都被發現並成功攔截摧毀"。

烏克蘭東北部哈爾科夫市市長伊霍爾-捷列霍夫則宣布，無人機針對民用基礎設施發動了襲擊，一家公司的房舍和一個機庫被毀。

評論稱，俄羅斯加強導彈襲擊，意在損耗烏克蘭防空系統，破壞烏克蘭軍隊戰略反攻。