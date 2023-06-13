吳釗燮今訪捷克 明在智庫演講可望與總統帕維爾同台

台捷關係深化

台灣外交部長吳釗燮今13日起訪問捷克，預計將與參眾兩院議長會晤，明天並在智庫主辦的會議發表演說，屆時可望與捷克總統帕維爾同台。由於歐洲元首向來避免與台灣高層官員同台，此舉顯得非比尋常。

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據捷克新聞社（ČTK）報導，台灣外交部長吳釗燮今天訪問布拉格，將會晤參議院議長維特齊（MilošVystrčil），並與眾議院議長艾達莫娃（MarkétaPekarová Adamová）共進晚餐，明天在智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for SecurityPolicy）主辦的安全會議發表演講。

報道指出，維特齊和艾達莫娃是當今捷克政壇支持台灣最重要的政治人物，兩人曾先後在2020年和今年3月訪台，為雙邊關係寫下新頁。

近年台灣與捷克關係升溫，2021年10月吳釗燮首次以外交部長身分造訪捷克，在捷克國家科學院（Czech Academy of Sciences）和智庫「解析中國」（Sinopsis）舉辦的研討會發表演講，並與當時選後尚未就任的准外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）共進晚餐。

值得一提的是，捷克外長利帕夫斯基5月初造訪華盛頓時對美國政客新聞網站（POLITICO）表示：中國與東歐和中歐國家交往的專屬俱樂部14+1已經不復存在。隨着關係惡化，北京有關14+1的外交努力沒有前途。

據該網站指出，利帕夫斯基的言論顯示捷克人堅定在站在美國陣營，這對已有11年歷史的所謂“14+1”倡議造成了潛在的毀滅性打擊，北京曾希望通過這一機制重振與前蘇聯國家的關係。

該網站報道又說，對捷克而言，與中國關係的惡化甚至早於烏克蘭戰爭，2020年，北京決定懲罰捷克鋼琴出口商，以報復捷克議員訪問台灣。

自北約前將軍帕維爾（Petr Pavel）3月成為捷克總統後，與北京的關係進一步疏遠，帕維爾呼籲重新思考外交政策，表示要與台灣建立更緊密的關係。

外界普遍注意到，吳釗燮這次造訪捷克，據悉明天可望與總統帕維爾（Petr Pavel）在「歐洲價值安全政策中心」的會議同台亮相；由於歐洲元首向來避免與台灣高層官員同台，此舉顯得非比尋常。