法國、德國和波蘭團結一致支持烏克蘭戰略反攻

烏克蘭/法德波/俄羅斯

烏克蘭軍隊開展反攻之際，法國、德國和波蘭領導人罕見在巴黎舉行會談，重點討論在 7 月北約峰會之前為烏克蘭的反攻提供軍事支持以及對烏克蘭未來的安全提供保障。美聯社稱，法國，德國和波蘭展現團結一致。

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法國總統馬克龍是12日在愛麗舍宮總統府與德國總理朔爾茨和波蘭總統杜達舉行的聯合新聞發布會上說，“烏克蘭的反攻始於幾天前”。為了表現團結，三位領導人堅稱，只要有必要，他們將繼續支持烏克蘭。

馬克龍稱，“這反攻勢將在數周甚至數月內展開。在烏戰開始時我們為自己設定的限制範圍內，我們已盡一切努力幫助他們，”馬克龍承諾“在未來幾天和幾周內”繼續運送武器、彈藥和裝甲車。”

法國希望反攻“儘可能成功，然後能夠在適當的條件下啟動（與俄羅斯）談判階段。”

周日晚上與烏克蘭總統澤連斯基通電話的波蘭總統杜達說：“我希望並相信，在我們的支持下，烏克蘭反攻將取得成功……我最深切的感覺是，這場勝利將推翻俄羅斯在所有被佔領土的部隊。”

三位領導人拒絕透露烏克蘭未來長期安全保障的細節。

德國總理朔爾茲稱，“現在是普京應當終於認識到他的侵略計畫失敗的時候了，他在將近 16 個月的戰爭結束後，可以避免數十萬人死亡、數百萬人受傷以及導致更多難民的戰爭惡果，”朔爾茨敦促說。“他應該撤軍，並最終準備好就公平和平進行認真的談判。”

安全保障是北約領導人之間正在進行的談判的一部分，以確保烏克蘭在戰爭結束後不會再次受到俄羅斯的攻擊。這個問題將在下個月於立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會上提上議程。

在工作晚宴上，3國領導人還討論對烏克蘭的人道主義援助，特別是在Kakhovka 大壩遭到襲擊之後，該大壩泄洪淹毀了烏克蘭東南部的大片地區。

美聯社稱，本月早些時候，澤連斯基在摩爾多瓦舉行的一次規模龐大的峰會上敦促北約提供更多政治支持和安全支持，幾乎所有歐洲領導人都聚集在一起譴責了俄羅斯。澤連斯基曾說，他期待在維爾紐斯有“明確邀請烏克蘭加入（北約）”和對烏克蘭“加入北約的過程中的安全保證”。