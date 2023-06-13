烏軍反攻報拿下第7個村莊

烏克蘭/俄羅斯/戰略反攻

據烏克蘭國防部副部長報告反攻新戰果，稱烏克蘭軍隊在過去一個星期內從俄羅斯軍隊手中奪回了 7 個村莊，佔地 90 平方公里（35 平方英里），並肯定基輔反攻的早期階段取得了小的戰績。第7個村莊是在昨天稍晚奪下的。

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據美聯社今天報道稱，烏克蘭聲稱在反攻初期奪回七個村莊。烏克蘭國防部副部長漢娜·馬利亞爾在電報群應用程序上肯定，烏克蘭國旗再次飄揚在頓涅茨克省東部的斯托羅若夫村上空，烏克蘭部隊還奪回了附近的另外三個小村莊和鄰近的紮波羅熱省的三個小村莊。

據烏克蘭總統澤連斯基昨夜今晨指出，“戰鬥很艱難，但我們的軍隊在那裡推進，這非常重要。” 澤連斯基說，陰雨天氣對烏克蘭軍隊構成挑戰。澤連斯基已經與他的軍事指揮官討論了“我們需要加強前線的哪些點，以及我們可以採取什麼行動來打破更多的俄羅斯陣地。”

周日，烏克蘭官員表示，烏克蘭軍隊佔領了 Velyka Novosilka 鎮以南的頓涅斯特克村莊 Blahodatne、Makarivka 和 Neskuchne。Maliar 周一報道說，Zaporizhzhia 省的 Lobkove、Levadne 和 Novodrivka 定居點現在也重新回到了烏克蘭的控制之下。

莫斯科任命的位於前線西端的紮波羅熱地區行政當局的官員弗拉基米爾·羅戈夫 (Vladimir Rogov) 表示，周一該地區正在進行“激烈的戰鬥”。俄羅斯軍隊投放眾多大炮、迫擊炮和空中力量加強防守。

這些村莊是俄羅斯前線延伸到烏克蘭控制的領土的一部分。雖然只有幾公里（超過 1 英里）深，但該突出物最近已成為橫跨烏克蘭南部和東部的前線激烈戰鬥的幾個戰場之一。

美聯社稱，儘管面積不大，但烏克蘭軍隊佔領這些村莊涉及突破俄羅斯防線的第一道防線，並可能讓烏克蘭軍隊嘗試更深入地進入俄軍佔領區。