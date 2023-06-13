惡性事件

英國諾丁漢連發三起惡性事故 一男子涉謀殺被捕

歐洲 – 6月13日清晨，英國諾丁漢（Nottingham）市發生三起惡性事故，警方認為這三起事故相互關聯，一名31歲男子因為涉嫌謀殺被捕。英國首相蘇納克推文表示，我的心與受傷者以及遇難者的家人和親人同在。

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La police patrouille des les rues de Nottingham après avoir interpellé l'homme suspecté d'avoir sciemment tué trois personnes
La police patrouille des les rues de Nottingham après avoir interpellé l'homme suspecté d'avoir sciemment tué trois personnes © Jacob King / MAXPPP / PRESS ASSOCIATION IMAGES/MAXPPP
作者： 法广
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在英國當地時間凌晨4點剛過，有人在諾丁漢市的伊肯斯頓路（Ilkeston Road）發現了兩具屍體，還有另外一名男子被發現死在馬格達拉路（Magdala Road）。

警方隨後接到另一個報警，一輛麵包車在米爾頓街（Milton Street）試圖碾過三人，現在這三人正在醫院接受治療。三名遇難者中有兩人是諾丁漢大學的學生。

當地警長凱特‧梅內爾（Kate Meynell）說，諾丁漢郡警方認為這三起“悲慘”和“可怕”的事件是相互關聯的，警方正在展開調查。

目前諾丁漢市的一些道路已經關閉，包括公共汽車和有軌電車服務在內的公共交通暫停，梅內爾在她的聲明中補充說， 一名31歲男子因涉嫌謀殺被捕。

諾丁漢市北區的國會議員亞歷克斯‧諾里斯（Alex Norris）在推文中寫道，“今天醒來後，看到發生在我們城市的可怕消息”，他說當地社區會為與這起事件有關的受害者祈禱，並感謝救援人員。

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