英國諾丁漢連發三起惡性事故 一男子涉謀殺被捕

惡性事件

歐洲 – 6月13日清晨，英國諾丁漢（Nottingham）市發生三起惡性事故，警方認為這三起事故相互關聯，一名31歲男子因為涉嫌謀殺被捕。英國首相蘇納克推文表示，我的心與受傷者以及遇難者的家人和親人同在。

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在英國當地時間凌晨4點剛過，有人在諾丁漢市的伊肯斯頓路（Ilkeston Road）發現了兩具屍體，還有另外一名男子被發現死在馬格達拉路（Magdala Road）。

警方隨後接到另一個報警，一輛麵包車在米爾頓街（Milton Street）試圖碾過三人，現在這三人正在醫院接受治療。三名遇難者中有兩人是諾丁漢大學的學生。

當地警長凱特‧梅內爾（Kate Meynell）說，諾丁漢郡警方認為這三起“悲慘”和“可怕”的事件是相互關聯的，警方正在展開調查。

目前諾丁漢市的一些道路已經關閉，包括公共汽車和有軌電車服務在內的公共交通暫停，梅內爾在她的聲明中補充說， 一名31歲男子因涉嫌謀殺被捕。

諾丁漢市北區的國會議員亞歷克斯‧諾里斯（Alex Norris）在推文中寫道，“今天醒來後，看到發生在我們城市的可怕消息”，他說當地社區會為與這起事件有關的受害者祈禱，並感謝救援人員。