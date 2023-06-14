俄國會同意俄軍招募罪犯赴烏參戰 普里格津再嗆

俄國國會下議院14日通過一項法案，同意國防部和嫌犯或已定罪的人犯之間簽約，好讓他們赴烏克蘭參戰。普京推動的這一行動顯示俄羅斯兵員缺乏，而俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）再次嗆聲。

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路透社報導，莫斯科全面入侵烏克蘭迄今超過15個月，俄軍蒙受嚴重的損失，正試圖招募更多的士兵加入這場二戰以來歐洲最大規模的陸地戰爭。俄羅斯總統普京昨天在一場電視轉播的會議上，支持國防部呼籲志願前往烏克蘭打仗的戰士和俄羅斯軍事指揮單位簽約。他表示，所有參與俄羅斯在烏克蘭軍事行動的人員必須簽約，才有權領取相關款項。這些款項包括戰士受傷的賠償，以及因公殉職者家人可以領到的賠償。

儘管普京昨天才表示簽訂這些合約有必要，但俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）14日重申，他的瓦格納戰士不會與俄羅斯國防部簽署任何合約。普里格津罕見地直接表現對普京的藐視稱：瓦格納戰士沒人願意再度步向恥辱之路。這正是他們不會簽約的原因。他認為普京和國會將找到妥協方案，讓瓦格納戰士同時取得社會保障和戰鬥人員身分。

普里格津去年起和俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）及俄軍高層公開失和，他指控他們未在戰場上提供瓦格納集團足夠彈藥援助，造成其蒙受重大損失。一周前，俄國國防部聲稱俄軍一天內已殲滅1500名發起反攻的烏克蘭軍人，另有100多輛裝甲車損毀。但普里格津嗆聲說：這簡直就是“天馬行空的幻想”。他指出：“一天之內要在超過150公里範圍內消滅1500人，勢必是一場大屠殺，一場地獄般的大屠殺。因此，我認為這種說法只不過是一些天馬行空的幻想。“