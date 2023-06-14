國際原子能署勘察紮波羅熱核電站被推遲

烏克蘭/紮波羅熱核電站

國際原子能署總幹事格羅西原定今天抵訪烏克蘭紮波羅熱核電站被莫斯科報告推遲。格羅西已經多次訪問過這座巨大的核能發電站，但是他今天必須特別確定該核電站是否因第聶伯河上的卡霍夫卡大壩被炸毀而受到威脅，該大壩的水應該被用來冷卻紮波羅熱核電站核反應堆，目前處於水位嚴重下降。儘管這些核反應堆現在已經關閉，仍然需要水庫的水維持冷卻。

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據法新社今天報道稱，俄羅斯官員周三宣布，國際原子能機構（IAEA）負責人格羅西對烏克蘭南部紮波羅熱Zaporijjia核電站的訪問已被推遲到周四，但俄羅斯沒有給出任何解釋理由。

國際原子能機構既沒有確認也沒有否認這一推遲。

俄羅斯原子能機構Rosenergoatom負責人Renat Kartchaa告訴塔斯社，最初定於周三的訪問 "被推遲了一天"。

紮波羅熱核電站是歐洲最大的核電站，由俄羅斯人佔領，他們正在組織格羅西去那裡勘察。

據法新社聯繫的一位西方外交人士稱，格羅西的行程被推遲了 "幾個小時，但沒有取消"。

格羅西已經多次訪問過這座巨大的核發電站，他必須在新的訪問中特別確定核電站是否因第聶伯河上的卡霍夫卡大壩被毀而受到威脅，該大壩的水被用來冷卻核電站六個反應堆，這些反應堆現在已經關閉。

據格羅西說，該廠沒有 "直接危險"，但他對冷卻池的水位感到擔憂："存在嚴重風險，因為那裡的水量有限"。他周二在基輔對媒體說："我想做出自己的評估"。

紮波羅熱核電站已多次成為莫斯科和基輔互相指控的轟炸的目標，引起人們對核電站安全的擔憂。