土耳其稱等待瑞典的進一步姿態才會批准加入北約事

土耳其/瑞典/北約

土耳其、瑞典、芬蘭和北約高級官員應於今天在土耳其安卡拉舉行會議，試圖推進瑞典加入大西洋聯盟的申請。土耳其13個月來一直在阻止瑞典的申請，聲稱斯德哥爾摩對被認為是恐怖分子的個人和團體一直很寬容。曾經有分析認為艾爾多安在連選連任成功以後就會對瑞典加入北約網開一面。新的消息稱，艾爾多安稱等待瑞典的進一步姿態才會批准該國加入北約。

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據本台在伊斯坦布爾的記者Anne Andlauer報道，為了打破僵局，6月12日星期一，瑞典政府宣布將一名在瑞典被判犯有販毒罪的庫爾德工人黨（PKK）的支持者引渡到土耳其。而且一項加強瑞典反恐立法的法律，也已經於6月1日生效。

但土耳其期待着更多。安卡拉承認瑞典的最新努力是 "積極的姿態"，但還不足以讓土耳其批准瑞典加入北約，尤其是土耳其官員向新聞界保證，在7月11日和12日維爾紐斯的聯盟峰會之前，土耳其不急於也沒有什麼壓力改變現有立場。

土耳其的唯一決策者埃爾多安想要更多。他要求瑞典引渡數十名土耳其國民，至少要引渡一些與庫爾德工人黨（PKK）和被指控策畫2016年7月政變失敗的傳教士法土拉-居倫有關的象徵性人物。土耳其官方稱這一要求不僅得到了總統選民的支持，而且也得到了許多反對黨的支持，他們認為庫爾德工人黨和法土拉-居倫是土耳其的主要敵人。

然而，大多數觀察家認為，埃爾多安並非真的在與瑞典談判，而是與美國談判。土耳其希望獲得大約四十架新一代的F-16戰機。美國總統拜登已經告訴埃爾多安，這些飛機的交付是以土耳其對瑞典加入北約的決定為條件的。