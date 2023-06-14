德國推出國家安全戰略 指俄羅斯是歐洲最大威脅 與中國競爭不可避免且日益激烈

德國/國家安全戰略

德國今天公布了第一份國家安全戰略，指俄羅斯是歐洲最大的威脅。德國國家安全戰略涉及中國，警告稱，在北京試圖利用中國經濟實力實現政治目標之際，與中國的競爭不可避免且日益激烈。

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德國在首個國家安全戰略中首先稱俄羅斯為最大威脅。

該文件概述了柏林的外交政策。據路透社說，自俄羅斯入侵烏克蘭以來的一年半時間裡，德國的外交政策已經轉向將安全置於經濟利益之上。

德國總理奧拉夫·朔爾茨在介紹國家安全戰略時說：這也是德國在處理安全政策的方式發生的重大變化”，從單純的軍事戰略轉向綜合安全概念。該轉變還要解決從氣候變化到供應鏈中斷的威脅。

該國家安全戰略還旨在確保採用更具凝聚力的跨部委安全方法，儘管由於朔爾茨的三方聯盟內部對國家安全委員會的設立地點存在分歧，政府因此未能就設立國家安全委員會達成一致。

然而，該戰略中為數不多的具體承諾之一涉及軍事改革準備。

在俄羅斯於 2022 年 2 月入侵幾天後，德國總理朔爾茨發表了一場預示着“時代的轉變”的演講，他在演講中表示，在多年拒絕北約的請求後，德國從現在開始將把超過 2% 的經濟增長用於國防開支。北約等盟友國家敦促提高國防預算。

德國國家安全戰略包含一個稍微弱一些的承諾，即德國將“作為多年期間的平均水平”將經濟產出的 2% 用於國防，最初部分將通過使用去年設立的 1000 億歐元特別基金。德國財政部長克里斯蒂安林德納在與朔爾茨和其他部長的新聞發布會上表示，德國的目標是從明年起實現 2% 的經濟增長為國防開支。

路透社說，德國國家安全戰略的其他措施包括減少對其他國家的商品依賴。

這些措施現在對德國尤其重要，而歐洲對中國關鍵礦產的依賴是向碳中和經濟轉型的關鍵。德國國家安全戰略文件稱，中國正日益威脅地區穩定和國際安全，由於中國尋求依仗經濟實力以實現政治目標並維護中國的地區霸權。這反映出德國對最大貿易夥伴中國的強硬立場。

據朔爾茨說，更詳細的中國戰略應該很快就會準備就緒。