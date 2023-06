捷克總統今與台灣外長同場與會

台灣/捷克

台灣外交部長吳釗燮訪問歐洲,於當地時間今(14)日上午應邀出席“2023年歐洲價值高峰會”並發表演講,捷克總統帕維爾(Petr Pavel)主持峰會並致開幕詞。捷克智庫“歐洲價值安全政策中心”(EVC)表示,這是外交史上頭一次,捷克國家元首和台灣外長同場與會。由於歐洲領袖通常不會和台灣高層官員同台亮相,據自由時報引述外媒形容此是台灣外交突破。

廣告 繼續瀏覽後續

台灣吳釗燮13日抵達捷克布拉格,並與太太蘇如玉一同拜會參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)。捷克參議院會後推文表示,兩人對話交流議題廣泛,包括討論俄羅斯和中國的戰略依賴、烏克蘭局勢,以及如何加強台灣和捷克的友誼關係和防衛能力,也談及將開航的台北–布拉格直航航線。

吳釗燮今天稍晚也將與捷克眾議院議長艾達莫娃(Marketa Adamova)共進晚餐,兩院議長的高規格接待反映捷克與台灣關係緊密友好。

除了國會盛情款待,吳釗燮今天也受邀出席“2023年歐洲價值高峰會”並發表演講。吳釗燮講題為“一個戰區、一個世界、一個願景”(One Theater, One World and One Vision),他從烏克蘭戰爭及其全球影響談起,進而強調若戰爭在東亞爆發,其影響也將擴及全球。吳釗燮並向與會來賓們表達感謝,“台灣人民感謝你們的行動,讓我們不再孤單,給予我們守護自由的勇氣和力量。有你們在我們身後,台灣必能保持強大且堅韌”。

據該報道,捷克總統帕維爾致詞則呼籲民主國家對面臨俄羅斯侵略的烏克蘭採取統一立場。他也呼籲維護受到中國壓力的民主台灣。帕維爾強調,其他國家、例如中國也在關注烏克蘭、在關注我們的反應,“如果我們不想讓中國逕自改變世界秩序,我們就必須建立足夠的制衡力量。只有團結能實現這一目標,不僅在歐盟或北約內部,而是與世界上所有民主國家合作”。