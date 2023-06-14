烏軍戰略反攻遇敵：俄軍的地雷與無人機

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭軍隊的反攻艱難推進。戰況顯示，俄羅斯運用遠程發射地雷，並輔以俄制能攜帶重型炸彈的柳葉刀無人機專門轟擊烏克蘭裝甲部隊以守住防線。烏軍尋求打破俄軍的這一新的阻力。

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烏克蘭軍隊的反擊面對俄羅斯地雷和柳葉刀無人機。13日，俄羅斯軍隊發布視頻，聲稱首次在烏克蘭前線繳獲了德國製造的豹式坦克和美國製造的M2布雷德利裝甲車，這些坦克是西方為烏克蘭的反攻提供的。烏克蘭武裝部隊正面臨著大量的俄羅斯防禦部隊，並且還受到俄羅斯地雷與柳葉刀無人機的強大攻擊。

據本台報道，烏克蘭的反攻遇敵，說明了無人機、地雷和兩者結合作戰的重要性。為了反擊烏克蘭的進攻，俄羅斯軍隊正在用遠程火箭散布地雷，這成為俄軍武器庫中的一項關鍵的新殺器。俄軍然後將這些動態雷區與柳葉刀型自殺式無人機一起使用。

據國防專家Stéphane Audrand稱，俄軍防禦系統形成了一個非常有效的整體屏障，或有效抵禦烏克蘭的攻擊："烏克蘭軍隊被迫在雷區做軍事上稱之為'突破'的事情。烏克蘭軍隊調動一些專門的儀器在雷區打洞避雷開路。然而當 "柳葉刀"無人機成功地摧毀突破裝置或摧毀或損壞裝甲縱隊中的第一輛裝甲車時，整個坦克縱隊就會陷入選擇，要麼留在那裡像兔子一樣被柳葉刀射殺，要麼在雷區碰運氣，但這將導致人員傷亡。

軍事專家Stéphane Audrand說，"動態雷場和柳葉刀的組合收到效果。尤其是"柳葉刀 "還能打擊烏克蘭的火炮和防空導彈防禦系統，這將給烏克蘭防禦與進攻造成漏洞，使俄羅斯的戰鬥機得以出動攻擊。

除了德國提供的50輛豹式Gepard防空坦克外，幾乎沒有能夠快速準確地與柳葉刀無人機交戰的裝備。被分配到保衛烏克蘭城市的這種有效的火炮在目前的交戰中顯示嚴重缺乏。