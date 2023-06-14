白俄羅斯開始接收俄羅斯核武器

白俄羅斯/烏克蘭/俄羅斯/核武器

白俄羅斯總統盧卡申科報告，他的國家已開始接收俄羅斯戰術核武器，其中一些核彈頭的威力是美國 1945 年在廣島和長崎投下的原子彈的三倍。

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據路透社說，此次部署是莫斯科自蘇聯解體以來首次在俄羅斯境外部署此類可能用於戰場的短程、威力較小的核彈頭。

盧卡申科是在接受俄羅斯國家電視台 Rossiya-1 採訪時說，“我們已經有從俄羅斯收到的導彈和炸彈。”該頻道發布在白俄羅斯國家新聞機構。

俄羅斯總統普京上周五表示，俄羅斯將保留對戰術核武器的控制權，將在準備好存放核武器的特殊儲存設施後開始在白俄羅斯部署這些武器。普京在 3 月份宣布，他同意在白俄羅斯部署戰術核武器，並指出美國幾十年來一直在許多歐洲國家部署此類武器。

美國批評普京的決定，但表示無意改變自己在戰略核武器問題上的立場。美國並說沒有看到俄羅斯準備使用核武器的任何跡象。

儘管如此，美國及其盟友以及中國都在密切關注俄羅斯的舉措，中國一再警告不要在烏克蘭戰爭中使用核武器。

普京的親密盟友盧卡申科在周二晚些時候發布的採訪中告訴俄羅斯國家電視台，他的國家擁有許多蘇聯時代遺留下來的核儲存設施，並修復了其中的五六個。盧卡申科周二早些時候曾單獨表示，俄羅斯戰術核武器將“在幾天內”實際部署在白俄羅斯領土上，並且如果需要的話，他也有設施可以承載遠程導彈。

盧卡申科允許他的國家被俄羅斯軍隊用來攻擊烏克蘭，作為莫斯科所謂的“特殊軍事行動”的一部分，盧卡申科說核部署將對潛在的侵略者起到威懾作用。

白俄羅斯與三個北約成員國接壤：立陶宛、拉脫維亞和波蘭。

這位 68 歲的前蘇聯集體農場老闆自 1994 年以來一直統治白俄羅斯，使他成為歐洲在位時間最長的領導人，他說他不是簡單地向普京索要武器，而是“要求”它們。“我們一直有共同的目標，”盧卡申科警告說，“他們（西方）自2020年以來就想把我們撕成碎片。到目前為止，還沒有人與核國家、擁有核武器的國家作戰。”

路透社說，2020 年總統大選爆發爭議後，盧卡申科多次指責西方試圖推翻他的統治，反對派稱他以欺詐手段獲勝。盧卡申科表示，他贏得了公平的勝利，同時對對手進行了全面鎮壓。