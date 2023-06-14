紅十字國際委員會已探視1500名戰俘

人道救援

歐洲 – 國際紅十字會14日表示，自烏克蘭戰爭爆發以來該組織獲准探視1500名戰俘，但沒有說明探視了俄方多少戰俘。紅十字國際委員會主席斯波利亞里茨（Mirjana Spoljaric Egger）當天表示，她將“接觸雙方戰俘”視為其職責的重要組成部分，她相信已經取得了進展。

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她和探視人員從2022年起，先後前往敖德薩、尼古拉耶夫、赫爾松地區和基輔，並會見了當局、戰俘家屬及受武裝衝突影響的社區。

去年底，斯波利亞里茨主席曾表示，"在烏克蘭訪問期間我親眼目睹了毀滅性的人道局勢。我看到了家庭是如何被拆散的，以及在這個艱難的冬天，斷電和嚴寒如何增加了許多人的痛苦。"

她還表示，"我會見了戰俘、被拘禁的平民和失蹤者的親屬。紅十字國際委員會正在不遺餘力地爭取儘快探視到所有戰俘，並抵及所有受《日內瓦公約》保護的人，無論他們身在何處。"

紅十字國際委員會歐亞地區主任阿麗亞娜·鮑爾(Ariane Bauer)坦誠地表示，在衝突時期，尤其是在烏克蘭戰爭的背景下，“中立不是一種道德立場。它是一種工具，可以幫助我們開展工作，幫助我們接觸戰俘和處境困難的民眾”。

上周，澤連斯基總統還批評紅十字會。他認為在卡霍夫卡大壩被毀後缺乏紅十字會的幫助，他將其歸咎於俄羅斯。紅十字國際委員會烏克蘭代表處主任於爾格·埃格林堅稱，在紅十字國際委員會的大力支持下，烏克蘭紅十字會“從第一天起”就在那裡。

但他承認，“我們立即提供幫助的能力無法滿足更多的要求。” 他強調，團隊正在冒着炮擊和排水地雷的風險，試圖滿足“大量需求”。迄今為止，儘管有“具體要求”，紅十字國際委員會仍無法進入俄羅斯人佔領的地區。