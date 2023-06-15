俄羅斯對烏克蘭再施一輪導彈與無人機夜襲

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭當局今天報告，烏克蘭防空系統昨夜今晨擊落了一枚巡航導彈和20架俄羅斯爆炸性無人機。另有三枚俄羅斯導彈再次轟炸烏克蘭總統澤倫斯基的家鄉城市。

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法新社引據烏克蘭空軍稱，俄羅斯軍隊從裏海發射的四枚巡航導彈中的一枚和從北部和南部發射的20架無人機被烏軍攔截。消息說，另外三枚導彈擊中了烏克蘭中東地區的第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的工業設施。

根據烏克蘭地方當局，有關地區是總統澤連斯基的故鄉克里維伊里格，此前俄羅斯在周二的一次打擊造成12人死亡，包括一棟住宅樓和一個倉庫。

在南部的Zaporijjia地區，地區政府今天在電報群Telegram上說，17個地方被俄羅斯的炮火擊中，炮擊導致一個村莊的一名58歲婦女死亡。

烏克蘭哈爾科夫市（東北部）和敖德薩地區（南部）也在夜間遭到俄羅斯無人機的襲擊，據各地方當局稱，這些無人機都被擊落。

今天早些時候，莫斯科任命的2014年吞併的克里米亞半島的州長說，俄羅斯軍隊在克里米亞擊落了9架烏克蘭無人機。

克里米亞被莫斯科吞併的事實沒有得到國際社會的承認，最近幾周，隨着烏克蘭開始在前線進行反擊，克里米亞和俄羅斯領土遭無人機襲擊也在增加。

烏克蘭開啟反攻，旨在將俄羅斯軍隊從他們在烏克蘭南部和東部佔領的地區趕出去。烏克蘭當局表示，他們立志奪回所有領土，包括克里米亞和自2014年以來被親俄分裂分子控制的地區。

烏克蘭聲稱取得了有限的戰果，宣布經過一個多星期的戰鬥，奪取了少數幾個村莊。但俄羅斯則表示，它正在壓制基輔的部隊，並正在加強對烏克蘭主要城市的夜間打擊。