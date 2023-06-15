塞爾維亞和科索沃對峙緊張升級

科索沃/塞爾維亞

科索沃北部仍然是塞族人和阿族人之間社區緊張關係的場所。6月14日星期三，塞爾維亞逮捕了講科索沃阿族語的警察，這是這些緊張局勢的最新表現。兩國首都互相指責對方非法越境的挑釁行為，而外交斡旋則繼續失去基礎。

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據本台在普里什蒂納的記者Laurent Rouy報道稱，被塞爾維亞警察逮捕的三名科索沃警察是在科索沃還是在塞爾維亞？對貝爾格萊德來說，這些警察是在塞爾維亞境內一公里多的地方被攔截的；而對普里什蒂納來說，他們是在科索沃境內被綁架的。事件發生的前一天，科索沃在該國北部逮捕了一名塞族平民，他被指控領導上個月的暴力事件。這次逮捕引發了地區新的緊張局勢。

至此，普里什蒂納與國際社會之間的對話，雖然遭指是籠子對話但仍在繼續，普里什蒂納正在增加姿態，儘管這些姿態可能是合法的，但它們正在助長當地的緊張局勢，而國際社會則急於找到減少這些緊張局勢的辦法。歐洲拒絕了科索沃恢復正常的要求，並首次提到對科索沃的報復措施。但三名科索沃警察被逮捕，緊接着科索沃的邊境對塞爾維亞的貨物和車輛實行關閉，使局勢更加複雜。

據本台在布魯塞爾的記者皮埃爾-貝納澤報道稱，雖然逮捕講科索沃阿族語的警察是這些緊張局勢的最新表現，但在塞族人居住的城市設置講阿族語的市長也繼續助長兩個社區之間的暴力。歐盟正用拳頭敲打桌子提高調門，威脅指向科索沃政府和總理阿爾賓-庫爾蒂。

對歐盟來說，毫無疑問：科索沃北部緊張局勢的責任在於普里什蒂納的政府。歐洲外交負責人博雷利明確表示，應由科索沃總理阿爾賓-庫爾蒂來緩和局勢。在5月30日塞爾維亞示威者和北約士兵發生衝突後，歐盟呼籲在科索沃和塞爾維亞恢復平靜。現在普里什蒂納的科索沃政府受到會有 "政治後果 "的威脅。

目前，還沒有歐盟制裁的層面，而是 "限制性措施"，如暫停訪問和高層接觸。歐盟27國已被要求實施一系列被稱為臨時性的措施。從理論上講，這些措施甚至可以達到暫停歐盟對科索沃政府的財政支持。

在6月1日於摩爾多瓦舉行的歐盟首腦會議上，法國和德國呼籲舉行新的市政選舉，並在下周之前作出 "明確的決定"。兩星期後，科索沃總理在6月13日星期二提出的建議未能說服人，也沒有阻止分裂的科索夫斯卡-米特羅維察鎮發生新的暴力事件。